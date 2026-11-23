Krijgen we weer een strenge winter? November stevent mogelijk af op koudste maand in dertig jaar
Hoewel de winter officieel nog niet is begonnen, krijgen we de komende dagen steeds meer met winters weer te maken. De temperaturen dalen zowel overdag als ’s nachts. Halverwege de week komt het kwik overdag nog maar net boven het vriespunt uit.
De winterse situatie is dan ook enigszins bijzonder: in De Bilt zijn in november normaal gesproken gemiddeld vijf vorstdagen. Deze maand staat de teller inmiddels al op elf, en daar komen de komende dagen waarschijnlijk nog meerdere dagen bij, vertelt meteoroloog Stefan van der Gijze tegen Hart van Nederland.
Koudste november in een lange tijd
In 2016 werden er in november dertien vorstdagen geregistreerd. Dat aantal gaan we deze maand naar verwachting ruimschoots overtreffen. Een vorstdag is een dag waarop de temperatuur op enig moment onder het vriespunt komt.
Ook de gemiddelde temperatuur laat zien dat november dit jaar behoorlijk koud verloopt. Tot nu toe bedraagt het maandgemiddelde slechts 5,6 graden, tegen 7,0 graden normaal. Met de nog koudere dagen in het vooruitzicht zal dit gemiddelde waarschijnlijk verder dalen.
Betekent deze vroege winterkou ook dat ons een strenge winter te wachten staat? Zeker niet. Het weer in november zegt nog weinig over het verloop van de komende winter. Maar: als de vorst voldoende aanhoudt, kunnen ondergelopen weilanden en sintelbanen misschien wel veranderen in kleine ijsbanen.
Verder het jaar in: wat gebeurt er dan?
Later in december en in januari lijkt het weerbeeld weer om te slaan naar zacht en nat weer. In februari wordt het opnieuw spannend: boven het noorden van Europa hoopt zich dan waarschijnlijk weer veel koude lucht op. Als de wind gunstig staat, is een winterse verrassing zeker niet uitgesloten.
De wereld heeft op dit moment te maken met twee bijzondere weerfenomenen: de Super El Niño en een verzwakte poolwervel. Van beide wordt echter niet verwacht dat ze invloed gaan hebben op het weer in Nederland deze winter.
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