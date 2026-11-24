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Na een schuld van 400.000 euro bouwde Daphne (30) een flink vermogen op: ‘Ik nam ontslag en verkocht alles wat ik bezat’

Een goed salaris, een droomhuis en toch nauwelijks geld overhouden. Daphne Kroeze (30) kende het gevoel. Met 400.000 euro aan schulden besloot ze haar Zuidas-baan op te zeggen. Haar nieuwe leven in Barcelona veranderde haar kijk op geld.

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Twee jaar later runt ze een succesvolle business in het buitenland en bouwt ze een flink vermogen op. Met een grote glimlach: “Nu heb ik het denk ik wel gemaakt.”

Daphne voelde altijd weerstand bij de term ‘ratrace’, tot ze zich realiseerde dat ze er zelf in zat. “Elke ochtend reed ik naar mijn eigen kantoor op de Zuidas. Daar onderhandelde ik met hoge advocaten en CEO’s. Op mijn hakjes liep ik over de werkvloer, met het gevoel dat alles gelukt was. Ondertussen zag ik niet hoe toxisch de werkcultuur was. Het altijd ‘aan’ moeten staan, lange werkdagen draaien en taferelen die eerder in een club thuishoren dan in een kantooromgeving. Alle clichés over de Zuidas zijn waar.”

Toen ze tijdens de coronapandemie vanuit huis mocht werken, hoopte ze op wat rust. “Maar de werkdruk werd juist hoger. Ik kreeg enorm veel werk op mijn bordje én zat middenin de verbouwing van mijn droomhuis. Na zo’n drie maanden kreeg ik een burn-out. Tijdens gesprekken met de bedrijfsarts kwam ik tot inzichten. Ik had een hoog uitgevallen hypotheek, een studieschuld van 32.000 euro en een dure leaseauto die me maandelijks 400 euro van mijn salaris kostte. De totale schuldenlast was 400.000 euro. Ik werkte hard, maar waarvoor? Onderaan de streep bleef er weinig over.”

Daphne (30) had 400.000 euro schuld ondanks haar Zuidas-salaris

Daphne vervolgt: “In de auto stond ik vaker in de file dan dat ik reed. En ik had dan wel mijn droomhuis, maar ik was in dit land niet gelukkig. Was dit echt het leven dat ik wilde? Ik heb altijd gedroomd van wonen in Barcelona. In die tijd kwam het remote werken steeds meer op. Dit is mijn kans, dacht ik. En zo gooide ik radicaal het roer om. Ik nam ontslag en verkocht alles wat ik bezat, behalve twee koffers. Daarmee vertrok ik naar Barcelona.”

Met de overwaarde op haar huis kocht ze haar leasecontract af en loste ze een groot deel van haar studieschuld af. Om financieel weer op nul te komen, leerde ze zichzelf in Barcelona een sobere levensstijl aan. “Ik huurde een eenvoudig appartement, ging een jaar lang niet uit eten en kocht geen dure merkkleding meer. We hadden het vroeger niet breed: mijn moeder moest lang sparen voor een gezinsvakantie naar Texel. Dat heeft mij bewust gemaakt van de waarde van geld. Nog steeds ben ik geen luxeprinses. Ik spaar, beleg en investeer liever in mijn bedrijf.”

Met Setter Academy leidde Daphne meer dan 1500 vrouwen op

In haar burn-out had Daphne geleerd over appointment setting: het beheren van de inbox van ondernemers en afspraken inplannen met geïnteresseerde klanten. In onder meer de Verenigde Staten is het een populair concept, maar in Nederland was het destijds nog nauwelijks bekend. Daphne: “Het was een gat in de markt. Mijn bedrijf Setter Academy, een opleiding en community voor vrouwen, groeide snel. Inmiddels werk ik vanuit alle hoeken van de wereld, en hebben we meer dan 1500 vrouwen opgeleid die ‘setten’ voor ondernemers in Nederland en daarbuiten.”

Met haar bedrijf bouwt ze maandelijks een aardig vermogen op. “Dat is een heel proces geweest, hoor. In het begin kreeg ik minimaal betaald. Toen ik eenmaal een reputatie had opgebouwd, durfde ik meer te vragen voor mijn diensten. Dat heb ik moeten leren in dit werk: voor jezelf opkomen en vechten voor wat je waard bent.”

Wat financiële vrijheid Daphne oplevert: tijd voor haar moeder

Daphne is dankbaar voor de financiële vrijheid die dat heeft opgeleverd. “Ik kan mijn moeder nu iets teruggeven. Volgend jaar gaan we voor het derde jaar op rij samen naar Ibiza. We verblijven in een hotel dat stiekem iets te duur is. Zulke ervaringen vind ik het geld waard. Als ik op mijn tachtigste terugkijk op mijn leven, wil ik aan mooie momenten met mijn moeder denken, niet aan een dure Chaneltas.”

Net zo waardevol vindt ze de persoonlijke ontwikkeling die ze heeft doorgemaakt. “Vroeger zat ik vast in mijn routines. Tijdens mijn zesjarige studie heb ik niet één keer in een kroeg of club gestaan. Toen ik op de Zuidas mijn eigen naambordje kreeg, gaf dat een geweldig gevoel. De druk die ik daar voelde, nam ik voor lief. Nu weet ik dat er meer is in het leven dan altijd maar moeten. Ik kan nu elke dag zelf bepalen wat ik doe. Dat maakt me relaxter en ontspannener.”

Daphne’s 7 geldlessen: van minder uitgeven tot vermogen opbouwen

1. Houd je uitgaven laag

Daphne: “Alles wat je niet uitgeeft, kun je opsparen. Zelf heb ik geen auto, wat een hoop kosten scheelt. Ook heb ik in mijn eerste jaren in Barcelona alleen goedkope appartementen gehuurd. Maar ook op boodschappen kun je vaak meer besparen dan je denkt.”

2. Laat je uitgaven niet meegroeien

Daphne: “Geef niet al je geld uit zodra je meer gaat verdienen. Zo koop ik qua kleding alleen de basics. Luxeproducten laat ik links liggen. Natuurlijk kun je hierin je eigen keuzes maken. Zelf bespaar ik inmiddels niet meer op wooncomfort, omdat ik een fijn appartement in het buitenland belangrijk vind.”

3. Bouw een buffer

Daphne: “Bouw eerst en altijd een buffer, en behoud die. In loondienst wordt drie tot zes maanden aan vaste lasten aangeraden, als ondernemer liever zes maanden of meer.”

4. Start met beleggen

Daphne: “Verdiep je in beleggen en laat je hierin goed begeleiden. Zelf beleg ik sinds kort ook. Het is niet per se leuk, want beleggen is een langetermijninvestering. Maar ik weet dat ik later blij ben met mijn keuzes van nu. Tip: laat sparen en beleggen automatisch gaan. Wat je niet op je rekening ziet staan, geef je ook niet uit.”

5. Los kleine schulden af

Daphne: “Qua schulden is mijn grootste tip: los eerst je kleinste schuld helemaal af. Elke schuld die verdwijnt, geeft je de motivatie om door te zetten. Eenmaal in de flow gaat het makkelijker.”

6. Praat over geld

Daphne: “Wat mij betreft een grote: práát over geld. Met vriendinnen, een mentor, iemand die hier verstand van heeft. Veel mensen vinden het spannend om over hun inkomen te praten, maar als je dat niet doorbreekt, wordt het moeilijk om te groeien. Praten geeft lucht en nieuwe perspectieven.”

7. Ga ondernemen

Daphne: “Ik had dit nooit kunnen opbouwen als ik niet was gaan ondernemen. In mijn optiek biedt ondernemen daarin meer mogelijkheden dan een baan in loondienst. Je kunt je aanbod aanpassen, je positionering verbeteren en je prijzen verhogen. Blijf je liever in loondienst? Kijk dan wat er naast je vaste baan mogelijk is aan freelanceklussen.

Neem een goede boekhouder als je start met ondernemen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. En wil je naar het buitenland, laat je dan goed adviseren.”

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Geschreven door Dewi Hoijtink Schrijven over gewone mensen, dat doet Dewi het liefst. Na haar studie Taal en Communicatie leerde ze in de lokale journalistiek dat de mooiste verhalen gewoon op straat liggen. Sinds begin 2023 werkt ze als freelance journalist en schrijft ze voornamelijk human interest-verhalen voor (online) magazines.

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