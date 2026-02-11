Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ernstig zieke Jade Kops (19) toch nog een keer jarig: ‘Dromen van nóg een verjaardag’

De jarige Jade Kops had vandaag negentien kaarsjes op haar taart en dat had ze bij haar vorige verjaardag nooit verwacht. Voor de ongeneeslijk zieke Kops, bekend van haar Instagramaccount Mijn leven met kanker (ruim 300.000 volgers), voelt haar verjaardag als een „onbetaalbaar cadeau”.

Hartstikke ziek of niet, in haar Instagrambericht is Jade Kops blij. „Ik dacht dat ik voor altijd 18 zou blijven. En nu, een jaar later, kan ik gewoon zeggen dat ik wéér jarig ben. Wauw.”

Ze vervolgt: „Vandaag is geen vanzelfsprekendheid. Het is niet simpelweg een bladzijde omslaan van een kalender. Het is een overwinning zonder finishlijn. Een bewijs dat ik er nog ben. Dat mijn hart nog klopt, dat ik nog voel en dat ik nog kan zeggen: vandaag ben ik 19 jaar geworden”, schrijft de jarige Job.



Lach en een traan

Haar verjaardag voelt voor Kops ook dubbel. „Toch probeer ik, ondanks dat ik ziek ben door een heftige buikgriep, te genieten van elke minuut. Met een lach en een traan. Ik blijf dromen van nog een verjaardag, al is het met duizenden littekens en absoluut geen garantie.”

Kops verscheen het afgelopen jaar meermaals in de media met haar verhaal. Ook deelt ze op Instagram veel over haar leven met een ongeneeslijke vorm van kanker. Bij de uitreiking van de Best Social Awards in februari vorig jaar kreeg ze de prijs voor Beste Instagrammer.

Jade Kops heeft al vijf jaar kanker

Jade Kops leidt aan een vorm van kinderkanker. De diagnose kreeg zij toen ze 14 jaar was. Haar verhaal is op de site van KiKa (Kinderen Kankervrij) te lezen: ‘Jade krijgt op op 2 juli 2021 de diagnose kinderkanker. Een rhabdomyosarcoom in haar keel. Met andere woorden: een grote tumor van haar keel tot aan haar oor. Na een intensief traject van 1,5 jaar behandeling krijgt Jade op 9 januari 2023 de bloemenkraal. Dan denkt ze dat ze klaar is met haar behandeling. Nog geen dag later blijkt uit een scan dat de tumor weer terug is.’

Jade Kops bracht eerder het boek Voor altijd jong uit. Dat werd een bestseller en is ook een luisterboek, ingesproken door musicalactrice Vajèn van den Bosch. Zij richtte ook Stichting Jade op, die Villa Jade en Bungalow Jade op Strandpark Vlugtenburg in haar woonplaats ‘s-Gravenzande beheert voor gezinnen met een kind dat kanker heeft.

