Hanan (39): ‘Ik heb een dure vakantie geboekt, maar mijn puber zit alleen op zijn telefoon’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Tussen de bijzondere momenten door is er vaak een aaneenschakeling aan twijfels en vragen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks een opvoeddilemma van lezers. Deze week de vraag van Hanan (39): ‘Ik heb een dure vakantie geboekt, maar mijn puber zit alleen maar op zijn telefoon.’

„Hoi Sofie,

Mijn man en ik keken er maanden naar uit: twee weken met onze zoon naar de Antilliaanse zon in een mooi hotel en even echt tijd met elkaar doorbrengen. Best een investering, maar juist daarom wilde ik er iets bijzonders van maken.

Alleen mijn zoon van 15 staat er heel anders in. Sinds we hier zijn, zit hij het grootste deel van de dag op zijn telefoon. Op het strand, bij het zwembad en zelfs tijdens het eten. Hij heeft de hele dag zijn oordopjes in en zijn blik naar beneden. Als ik iets zeg, krijg ik een kortaf antwoord. ‘Ik ben toch mee?’, zegt hij dan.

Ik merk dat het me steeds meer dwarszit. We zijn op een prachtige plek en doen ons best om leuke dingen te plannen, maar hij lijkt er totaal niet bij betrokken te zijn. Het voelt bijna ondankbaar. Alsof het hem niets kan schelen dat wij dit voor hem mogelijk maken. Is dit gewoon pubergedrag? Moet ik hem hierin loslaten en accepteren dat dit zijn manier is om vakantie te vieren? Of moet ik juist grenzen stellen en hem ‘dwingen’ zijn telefoon vaker weg te leggen en echt aanwezig te zijn?

Ik wil geen politieagent zijn op vakantie, maar zo voelt het nu wel. En eerlijk gezegd doet het me ook een beetje pijn dat hij er zo bij zit. Wat is hierin wijsheid? Laat ik het los, of spreek ik hem hier (strenger) op aan?“

Het antwoord

Wat je voelt is heel begrijpelijk. Je hebt uitgekeken naar jullie vakantie en dan lijkt het alsof je zoon daar totaal niet in mee wil. Maar wat je beschrijft is ook heel herkenbaar voor deze leeftijd. Het is denk ik niet een kwestie van loslaten of streng begrenzen, maar het zit hem juist in de combinatie van verbinding en duidelijke kaders. Een paar dingen om in gedachten te houden:

. Voor veel pubers is hun telefoon hun sociale leven. Ook op vakantie. Hij zit dus niet ‘niks te doen’, maar is waarschijnlijk bezig met vrienden, groepsapps en misschien een gevoel van iets missen thuis. Dat maakt het niet minder frustrerend voor jou, maar het helpt wel om het minder persoonlijk te maken. Blijf in verbinding . Als je alleen zegt: ‘Leg die telefoon weg’, hoort hij vooral controle. Probeer een moment te kiezen waarop het rustig is en benoem wat eronder zit bij jou: ‘Ik merk dat ik het jammer vind dat we zo weinig echt contact hebben hier. Ik had me erop verheugd om samen dingen te doen.’

. In plaats van alles voor hem te plannen, kun je hem erbij betrekken: ‘Wat zou jij hier graag willen doen? Iets kleins is ook goed.’ Pubers haken sneller aan als ze invloed voelen. Grenzen zijn oké, mits helder en redelijk . Je mag best afspreken: telefoons weg tijdens het eten, één activiteit per dag samen, zonder scherm. Bijvoorbeeld een ‘offline ochtend’ of juist ‘offline diner’ Belangrijk is dat je dat niet oplegt vanuit frustratie, maar samen bespreekt: ‘Ik wil niet de hele dag politieagent zijn. Wat is voor jou haalbaar, zodat we ook echt even samen zijn?’

. Hij gaat waarschijnlijk geen enthousiaste vakantieganger worden die alles met jullie wil doen. Dat is nu eenmaal de fase waar hij in zit. Zoek dus naar kleine momenten van verbinding. Erken ook je eigen gevoel. Je hoeft niet te doen alsof het je niets doet. Je mag best zeggen: ‘Ik mis je een beetje, zo.’ Dat is iets anders dan hem schuld aanpraten.

Je hoeft hem niet te dwingen om ‘gezellig te zijn’, maar je mag wel ruimte maken voor contact en daar grenzen bij stellen. Geniet van je vakantie op de Antillen!

Meld je aan voor de Opvoedvraag Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Opvoedvraag van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op.

