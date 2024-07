Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds meer sportscholen 24/7 open: wat voor mensen komen hier, midden in de nacht?

We leven steeds meer in een 24 uurseconomie. Supermarkten sluiten steeds later, je kunt diep in de nacht met het openbaar vervoer reizen en veel sportscholen hebben geen slot omdat ze nooit sluiten. Wat voor mensen komen nou in die sportscholen die 24/7 open zijn? En is het gezond om ‘s nachts te sporten?

Veel sportschoolketens kiezen ervoor om hun deur altijd open te laten. Je moet natuurlijk wel een lidmaatschap hebben om door de poortjes te komen. Maar je kunt er altijd terecht. Hoeveel Nederland er precies telt is niet helemaal duidelijk, maar het zijn er zeker honderden. Wist je trouwens dat het gezond is om meerdere sporten te beoefenen?

Daniel Swart werkt voor een sportschool van Newstyle Healthcenters in Utrecht. Hij gaat zo nu en dan eens midden in de nacht naar de sportschool toe, vertelt hij aan Metro. „Ook om te ervaren hoe het is, wat onze nachtelijke klanten meemaken.”

Sportscholen ‘s nachts niet stampvol

Wanneer een groot deel van het land slaapt, zijn er in de 24/7-sportscholen altijd wel een handvol mensen te vinden. Zo ook in de Domstad. „Het is natuurlijk niet druk. Maar het is ook niet zo dat er uren achter elkaar niemand is. Altijd komen er wel een aantal mensen langs.”

Wat voor mensen dit zijn? „Bijvoorbeeld mensen die een nachtdienst hebben gehad. Of die de slaap niet kunnen vatten. Zij doen dan hun workout op het rustigste moment van de dag.”

En die rust vindt Swart zelf ook erg prettig. „Dat is perfect. Je kunt lekker je ding doen en er is overal ruimte. Ik zonder me dan helemaal af van de rest van de wereld. Overdag voel je toch meer prikkels.” En je hoeft niet te wachten tot je ergens bij kunt. „Je kan je workout in één keer afwerken. Wachten is niet altijd fijn, daardoor kan je motivatie verdwijnen.”

Vooral veel vroege en late sporters

Edwin Rusticus is filiaalmanager van een vestiging van Anytime Fitness in Amsterdam. Hij ziet veel vroege en late sporters. „Tot een uur of 1 ‘s nachts is er veel inloop. Daarna wordt het rustig. En vroege vogels melden zich rond half 6 weer”, legt hij uit aan Metro.

In de tussentijd zijn er altijd wel wat mensen te vinden in de sportschool. „Dat zijn voornamelijk mensen die in wisselende diensten werken. Taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs en zorgmedewerkers zien we hier veel.”

Veiligheid is – vooral in de hoofdstad – belangrijk. Dat is bij ketens zoals Anytime Fitness of Basic-Fit allemaal centraal geregeld. Rusticus: „Er zijn veiligheidsknoppen. Die kun je om je nek hangen. Druk je ‘m in, dan wordt onze veiligheidsdienst gealarmeerd. Zij kunnen via camera’s kijken wat er aan de hand is en kunnen hulp inschakelen.”

Sportscholen zien er in de nacht ‘anders uit’

Dat mensen zich niet altijd op hun gemak voelen, kan Swart zich wel voorstellen. „De beleving is anders. Wij hebben veel ramen, dus je merkt aan alles dat het nacht is. Het ziet er anders uit. Er is ook nergens een medewerker te vinden. Je moet je daar wel bij op je gemak voelen.”

Ter voorbereiding op dit artikel ging Metro naar een 24 uurs-sportschool in Zutphen, om 4 uur ‘s nachts. Bij aankomst was er maar één andere sporter met gewichten in de weer, volledig in zijn eigen wereld met een koptelefoon op. Iets later kwam een man binnen die net klaar was met werken als nachtportier. „De dienst duurde tot 4 uur, daarna ga ik een paar keer in de week sporten”, legt hij uit. „Het is heerlijk dat er bijna niemand anders is.”

Pas na 5 uur werd het drukker. Vooral vroege vogels die voor het werk nog even willen bewegen, wisten de sportschool te vinden. „Om 7 uur begint de ochtenddienst, dus nu nog even rustig de tijd nemen voor een workout”, legt een logistiek medewerker uit. Waarom hij niet in de avonduren gaat? „Dan wil ik met mijn gezin zijn, een serie kijken en ik heb dan simpelweg ook geen zin”, lacht hij.

Is ‘s nachts sporten gezond?

De meningen verschillen over de gezondheid van diep in de nacht trainen. Dat je genoeg tijd tussen je workout en het moment dat je gaat slapen moet hebben, weten we wel. Maar daarentegen helpen „avondtrainingen je om te ontstressen en beter te slapen”, vertelt Heather White aan Vogue. Ze is de CEO van het fitnessprogramma Trillfit.

Volgens haar verschilt het per persoon wanneer het beste moment voor een workout is. „Als je training gebaseerd is op prestaties, kun je het beste trainen wanneer je je het beste voelt.” Een training in de late (of vroege) uurtjes kan heel goed voor je zijn, omdat je dan je hoofd leeg kunt maken. Het belangrijkste is dat je een goede nachtrust hebt, om te herstellen van de training.

En het is belangrijk dat je je bewust bent van het tijdstip. Wie bij nacht en ontij sport, levert andere prestaties dan overdag. Ga je net iets te fanatiek aan de slag, dan vergroot je de kans op blessures.

Veel mensen zijn op vakantie tijdens deze periode van het jaar. Is het erg om tijdens je vakantie je sportroutine even links te laten leggen? Dat blijkt best mee te vallen.

Reacties