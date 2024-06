Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beste moment van de dag om te sporten? Dat is verschillend voor man en vrouw

Sport jij graag in de ochtend of juist de avond? Daar heeft iedereen zijn eigen voorkeur en praktische redenen voor. Maar bepaalde trainingen zijn effectief op een specifiek moment van de dag. En daarin verschillen mannen en vrouwen nogal van elkaar.

Sporten is gezond, dat is een feit. Maar wat betreft onze sportprestaties valt er altijd wel wat bij te leren. Is het bijvoorbeeld verstandig om te sporten als je ziek bent? Helpt augurkensap tegen spierkrampen? En waarom laat je door die eiwitshakes en proteïnepoeders soms meer scheetjes?

Ochtend of avond sporten?

Onderzoekers namen ochtend- en avondsportsessies onder de loep, voor zowel mannen en vrouwen. Hoofdonderzoeker Paul Arciero, hoogleraar gezondheid en menselijke fysiologische wetenschappen, vertelt over de bevindingen tegen Fortune. „We ontdekten dat vrouwen en mannen verschillend reageren op verschillende soorten oefeningen, afhankelijk van het tijdstip van de dag.”

Voor vrouwen die hun bloeddruk willen verlagen en buikvet willen verminderen, blijkt sporten in de ochtend het meest effectief. Vrouwen die meer spieren willen kweken in hun bovenlichaam, gefocust zijn op het trainen van het uithoudingsvermogen of algemene verbetering van de stemming, blijkt ‘s avonds sporten het best.

Mannen en vrouwen verschillen

Voor mannen bleek dat anders. Mannelijke avondsporters verlagen hun bloeddruk, risico’s op hart- en vaatziekten en vermoeide gevoelens. Overigens verbranden mannen meer vet in de ochtend.

Volgens Arciero is het dan ook handig om jouw training zo in te delen, dat deze de meeste voordelen voor jou persoonlijk heeft. „Als je een vrouw bent, wil je misschien ‘s ochtends je cardiotraining doen en ‘s avonds je krachttraining”, aldus de onderzoeker. Verder onderzoek moet uitwijzen waarom mannen en vrouwen zo van elkaar verschillen op dit onderwerp.

Avond- of ochtendmens?

Jennifer Heisz is universitair hoofddocent bewegingsleer en legt uit dat het meest effectieve sportmoment ook afhangt van ons bioritme. Ben je een ochtend- of juist avondmens? Voornamelijk voor de nachtbrakers kan het ingewikkeld zijn om genoeg slaap én beweging krijgen.

Eerder sprak Metro met twee personal trainers. Zij legden uit dat het extra gezond is om verschillende sporten naast elkaar te beoefenen. Daarmee behaal je namelijk winst op fysiek en mentaal niveau, legden zij uit. En wist je dat samen sporten effect heeft op langer leven en gezonder oud worden?

