Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een to-do list maken blijkt goed voor je nachtrust, zo zit het

Een to-do list maken om je gedachten op een rijtje te zetten en je hoofd leeg te maken. We kennen deze tip allemaal. Maar onderzoek wijst uit dat het maken van een to-do list niet alleen kan helpen om je zorgen los te laten, maar ook dat je er sneller door in slaap valt.

Het proces heet ook wel ‘cognitief ontladen’.

To-do list

Onderzoekers van de Baylor Universiteit in de Amerikaanse staat Texas deden onderzoek naar dit proces, waarbij mensen hun gedachten op papier zetten, in plaats van dat ze ze door hun hoofd laten spoken. Wat bleek? De mensen die een gedetailleerde to-do-lijst maakten, vielen gemiddeld negen minuten sneller in slaap dan degenen die dat niet deden. Mensen met langere en specifiekere lijstjes hadden zelfs nóg meer baat bij deze techniek: zij sliepen zo’n 15 minuten eerder.

Wat maakt deze techniek zo effectief? Als je taken opschrijft, geef je je brein het signaal dat het niet langer verantwoordelijk is om alles te onthouden. De taken worden ‘gearchiveerd’, zoals de onderzoekers het omschrijven, wat het piekeren vermindert. Bovendien ben je de volgende ochtend meteen georganiseerd, wat stress verlaagt.

Zondagavond

Uit het onderzoek bleek ook dat de meeste mensen op zondagavond moeite hadden om in slaap te komen. Deels komt dit doordat ze waren uitgerust van het weekend, maar ook vanwege de stress van de werkweek die weer voor de deur staat. Door een to-do list te maken, voorkom je dat de zorgen je wakker houden. Zorg ervoor dat je lijst gedetailleerd is: schrijf niet alleen ‘mail beantwoorden’, maar bijvoorbeeld ‘mail van X over project Y beantwoorden’.

Deze simpele oefening kost maar een paar minuten, maar kan je volgens de onderzoekers veel nachtrust opleveren. En het mooie is: je hebt alleen pen en papier nodig.

Op zoek naar tips om beter te slapen? Check deze artikelen:





Reacties