Feit of fabel over sport? Je verbrandt pas vet na 30 minuten cardio

Het internet staat vol zin en onzin, ook over sport. In deze rubriek zoeken we uit hoe het precies zit. Is het een feit, of een fabel? We gaan in gesprek met verschillende experts op het gebied van bewegen en sport. Met vandaag: je verbrandt pas vet na een half uur cardio.

Pas als je langer dan een half uur op de loopband staat, verliest jouw lichaam vet. Dan val je pas af. Tenminste, als we vele artikelen op het internet mogen geloven. Pas na een half uur cardio zou jouw lichaam vet verbranden. Daarvoor ben je vooral bezig met het verbranden van koolhydraten.

Hoe zit dat precies? Metro vroeg het aan Ellen Maas, bewegingswetenschapper en specialist topsport bij Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Vet verbranden, hoe werkt dat eigenlijk?

Wist jij dat je eigenlijk elk moment van de dag vet aan het verbranden bent? Ook op dit moment en zelfs als je zit en als je slaapt. Maas: „Je verbrandt continu vet omdat je altijd energie verbruikt met het doen van dagelijkse dingen. Zelfs als je zit is jouw lichaam bezig met bijvoorbeeld ademhalen. Maar het verbranden van calorieën gaat natuurlijk harder als je je inspant.”

Jouw lichaam krijgt energie door voeding. In deze voeding zitten de macronutriënten koolhydraten, vetten en eiwitten. Dit zijn de bronnen die jouw lichaam vervolgens weer kan verbranden voor energie. Koolhydraten en vetten zijn de grootste brandstoffen van het lichaam, maar volgens Maas kan je jammer genoeg niet kiezen welke van de twee je gebruikt tijdens het sporten. „Jouw lichaam heeft geen schakelaar waardoor je óf alleen maar vet, óf alleen maar koolhydraten verbrandt. Welke van de twee bronnen je gebruikt, hangt af van zowel de inspanning die je doet als van wat je binnenkrijgt met voeding.”

Welke activiteit moeten we doen om vet te verbranden? „Over het algemeen verbrand je bij een activiteit met lage intensiteit, zoals wandelen, relatief meer vet. Bij sporten met een hoge intensiteit, zoals stevig hardlopen, verbrand je relatief gezien meer koolhydraten.”

Dat betekent overigens niet dat je met wandelen per se meer vet verbrandt dan met hardlopen. Maas: „Bij sporten met een hoge intensiteit verbrand je dan weer meer calorieën in zijn geheel, dus uiteindelijk verbrand je er in totaal ook veel vetten mee.” Metro schreef eerder een artikel over de voordelen van duurtrainigen versus de voordelen van trainen met hoge intensiteit.

Altijd bezig met vet verbranden

Terug naar de stelling. Begint ons lichaam pas met vet verbranden na een half uur cardio? Volgens Maas is dat echt een mythe. „Dat klopt sowieso niet, want jouw lichaam is dus continu bezig met vet verbranden. Vetverbranding activeert niet na een half uur sporten pas.” Ze snapt overigens wel waar de mythe vandaan komt. „Na ongeveer dertig minuten cardio begint de koolhydraatvoorraad in je spieren flink af te nemen. Daarom zal het aandeel vet dat je verbrandt in verhouding hoger worden. De vetvoorraad in je lichaam is namelijk veel groter dan de koolhydraatvoorraad.”

Volgens Maas is korter sporten dan een half uur dan ook zeker niet voor niets. „Je verbruikt bij elke vorm van beweging meer vet dan wanneer je stil zit. Op welke manier je ook beweegt en hoe lang of kort je dat ook doet, het levert je altijd een winst op in het verbranden van calorieën.”

Conclusie

Je verbrandt pas vet na een half uur cardio. Oordeel: niet waar. Jouw lichaam is de hele dag bezig met het verbranden van calorieën. Ook als je een workout van tien minuten doet, heeft dat een positief effect op jouw vetverbranding.