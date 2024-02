Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de gezondste en effectiefste workouts om te doen (volgens een Harvard-professor)

Sporten is gezond. Maar ook onder de lichaamsbeweging steken sommige workouts net iets boven de anderen uit. Harvard-professor dr. I-Min Lee somt de vijf meest gezonde en effectieve trainingen op.

Of je nu van hardlopen, een wandeltocht, een potje voetballen of dansles houdt: sporten en bewegen is gezond voor een mens. Het houdt ons lichaam en brein fit.

Hardvard-professor over effectieve en gezonde sporten

Maar sommige sporten en trainingen zijn extra gezond en effectief. Harvard-wetenschapper Dr. I-Min Lee beveelt, na onderzoek, namelijk vijf typen trainingen aan. Sporten die niet alleen voor een strak en gedefinieerd lichaam zorgen, maar ook positieve effecten hebben op de gezondheid. Volgens I-Min Lee hoef je geen marathon te rennen of jezelf in allerlei ingewikkelde posities te wringen om fit te worden. En in het lijstje staat ook een training die wellicht niet veel mensen hadden verwacht. Of überhaupt doen, schrijft het Duitse Fit For Fun.

Vijf extra gezonde sporten

1. Zwemmen

Bewegen in het water is zacht voor de gewrichten en heeft veel gezondheidsvoordelen. Het brengt de bloedsomloop op gang en kan helpen het lichaamsgewicht te behouden of te verminderen.

Iedereen die regelmatig 30 tot 45 minuten zwemt, kan het risico op depressie en het stressniveau verminderen. Bovendien worden bij het zwemmen vrijwel alle spieren gebruikt, waardoor het een absolute full-body workout is.

2. Krachttraining & HIIT

Ja, pak de kettlebells, elastieken en dumbbels er maar bij. Of ga maar eens even lekker los op de apparaten in de sportschool. Met krachttraining en HITT (High-Intensity-Intervall-Training) verhoog je de hartslag en maak je het lichaam sterker. Als je regelmatig dit soort trainigen doet, ondersteun je ook jouw hart- en vaatsysteem en stofwisseling. Oftewel: je verbrandt in ruststand meer calorieën.

3. Tai Chi

Tai Chi is een vechtkunst afkomstig uit China. Daarbij worden vloeiende bewegingen met elkaar afgewisseld en is ook ademhaling een belangrijk onderdeel. Professor I-Min Lee legt uit dat deze sport vooral goed is voor de oudere generatie. „Omdat evenwicht een belangrijk onderdeel is van fitness, en dat is iets dat we verliezen naarmate we ouder worden.”

4. Wandelen

Volgens de Harvard-professor hoef je tijdens trainingen niet altijd tot het uiterste te gaan. Een lange wandeling kan ook een hoop voor je lichaam betekenen. Daarnaast hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat regelmatige wandelingen, van slechts 30 minuten, een positief effect hebben op ons brein. Daarnaast verkleint het de kans op depressie.

5. Bekkenbodemtraining (niet alleen voor vrouwen)

Deze training is bedoeld om de bekkenbodemspieren sterker te maken. Zeker als we ouder worden, worden deze spieren rond de baarmoeder, blaas en endeldarm zwakker. Spierverlies begint namelijk al vanaf 35 jaar.

Door speciale bekkenbodem-oefeningen te doen, houd je spierverlies tegen. Hoe zo’n oefening werkt? Span simpelweg 10 seconden de spieren aan de onderkant van je romp aan. Ontspan en herhaal daarna wederom het aanspannen en doe dit vijf keer. Probeer deze oefening zo’n vier à vijf keer per dag toe te passen. Ook de mannen dus!

