‘Even roeien’: Tristan en Aidan volbrengen 5000 kilometer over de Atlantische Oceaan

58 dagen, 1 uur en 11 minuten. Zo lang roeien en dat op de Atlantische Oceaan, is geflikt door de twee Nederlandse vrienden Tristan Sim en Aidan Scherpbier. Zij kwamen, zo blijkt nu, gisteren na al dat geroei aan op het eiland Antigua in de Caribische Zee.

Tristan en Aidan lieten hun hectische leven op het vasteland achter om zich te verbinden met de natuur. Dat moest gebeuren tijdens de Talisker Whisky Atlantic Challenge 2021 en die is nu voltooid (36 teams deden mee). De Nederlanders hebben zo aandacht gevraagd en geld ingezameld voor de bescherming en het behoud van kelpwoud, een ecosysteem onder de zeespiegel. Het geld gaat naar Parley for the Oceans. Deze milieuorganisatie wil in 2023 honderd miljoen vierkante meter kelpwoud helpen behouden en beschermen.

Defensie kwam er voor het roeien begon aan te pas

Metro sprak Tristan en Aidan kort voordat zij aan hun barre tocht en tegelijkertijd geweldige uitdaging begonnen. Goed getraind – uiteraard – gingen zij de oceaan op. „Defensie heeft ons getraind voor levensgevaarlijke situaties”, vertelden zij in december in het Metro-interview.



Na op 12 december te zijn gestart in La Gomera in Spanje, zijn Tristan en Aidan als team Migaloo na 58 dagen op zee te hebben doorgebracht, weer op het droge. Het team volbracht de overtocht van bijna 5000 kilometer met een 9 meter lange roeiboot. Het roeien duurde telkens 2 uur, waarna ook steeds 2 uur rust volgde. Zowel Kerstmis als Nieuwjaar brachten zij door op zee. Door het wisselvallige weer van dit jaar kreeg team Migaloo te maken met weken zonder wind en vlak water, wat zeer zwaar roeien betekende. Andere dagen beleefden zij enorme deining, waardoor het moeilijk was snelheid te maken en te behouden.

Tristan en Aidan: roeien tussen walvissen en dolfijnen

Ondanks deze omstandigheden en de veeleisende race, hield het team goede moed. Ze spotten prachtige wilde dieren, van walvissen tot dolfijnen, voeren over kristalhelder water en zagen de prachtigste zonsondergangen.

Tristan en Aidan begonnen na jaren van voorbereiding aan de race. De twee hadden te maken met zware concurrentie in een vloot van 36 internationale teams. Daarbij waren vijfkoppige, volledig vrouwelijke en ook solo-bemanningen uit onder meer ook de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Gelukkig met vrienden, maar ook met de oceaan

Aidan Scherpbier, terugblikkend: „Het was geweldig om op de oceaan te zijn. Maar het is ook weer heerlijk om op het land te zijn, omringd door onze familie en vrienden. Gedurende de race hadden we te maken met een aantal echt moeilijke omstandigheden. We zijn nu hier in Antigua, we hebben het gehaald en we kunnen niet gelukkiger zijn.” Hij vervolgt: „Om één te zijn met de oceaan, ermee en erop te leven was ongelooflijk. Deze ervaring heeft ons nogmaals het belang van de bescherming en het behoud van de oceaan laten zien.”