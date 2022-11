Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit gebeurt er als je korter dan zes uur slaapt

Dat slecht en kort slapen niet bijster goed is voor je gezondheid, wist je waarschijnlijk al. Maar het blijkt nog erger te zijn: een studie van Oxford Academic wijst uit dat een waslijst aan ziekten en aandoeningen samenhangen met een slechte slaapkwaliteit en een relatief korte slaapduur.

„Slecht slapen is de moeder van alle gezondheidsproblemen”, zegt Suzanne van Pelt van Smart Health. Wie niet genoeg slaapt, heeft een hoger risico op gewichtstoename, type 2-diabetes, hartziekten, depressie en angsten.

Hoeveel uur moet je slapen?

Het advies voor volwassen luidt om tussen de zeven en negen uur per nacht te tukken. Naast voldoende slapen is ook de slaapkwaliteit belangrijk. Beide zijn noodzakelijk voor een goede gezondheid. In Nederland hebben we veel slechte slapers: volgens het RIVM kampt een op de vijf Nederlanders van 12 jaar en ouder met slaapproblemen. Vrouwen hebben meer slaapproblemen dan mannen: 26 procent tegenover 16 procent.

Verband tussen slaap en overgewicht

Slaap is zowel een oorzaak als een gevolg van gewichtstoename. Wie korter dan zes uur tukt, heeft 45 procent meer kans op obesitas dan een persoon die zeven tot negen uur per nacht slaapt. Maar het werkt dus ook andersom: obesitas veroorzaakt ook weer slaapproblemen. Mensen met obesitas hebben namelijk een verhoogd risico op slaapverstoorde ademhaling (SDB). Maar liefst 50 procent van de volwassenen met SDB vertoont signalen van slapeloosheid.

Andere voordelen van een goede nachtrust

Volwassenen met diabetes die per dag de zeven tot acht uur aantikken, hebben het laagste risico om type 2-diabetes en hartziekten te ontwikkelen. Ook heeft de slaapkwaliteit een effect op het immuunsysteem. Een goede slaap gaat gepaard met een verminderd risico op infectie.

Naast fysieke aandoeningen laat slaap ook zijn sporen na op de mentale gezondheid. Wanneer iemand op regelmatige basis een goede nachtrust heeft, is de kans op depressie, angst en concentratiestoornis lager dan wanneer iemand een slechte slaapkwaliteit heeft.

Tot slot nog wat over de powernap, die regelmatig voer voor discussie is: wel of niet doen? Voor wie niet zonder zijn dutje kan, is er goed nieuws. Volgens dit onderzoek zorgen middagdutjes van minder dan dertig minuten ervoor dat je overdag alerter bent. En dat zorgt dus weer voor betere prestaties op de werkvloer.