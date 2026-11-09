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Oud-AIVD’er ziet Russisch patroon achter incidenten in Europa: ‘We zien maar topje van de ijsberg’

Bommeldingen bij vliegtuigen, opwarmende supermarktviezers en lege schappen bij Albert Heijn: recente incidenten zorgen voor onrust in Europa. Oud-AIVD’er Tim Bos ziet aanwijzingen voor een Russisch patroon, maar niet voor ieder incident is bewijs.

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Dat zegt hij in het EO-programma Dit is de dag. Rusland zou op deze manier proberen onrust en instabiliteit te veroorzaken in Europese landen.

Oud-AIVD’er Tim Bos: Rusland test Europa met hybride aanvallen

Of Rusland achter de aanvallen zit, kan de expert uitleggen. Volgens Bos is er al langere tijd sprake van hybride oorlogsvoering. “Je moet altijd wat voorzichtigheid aanhouden, maar er is een grote kans dat de recente incidenten weer passen in het patroon van Russische aanvallen. Waarbij ze onder de radar blijven, ons testen en bang maken”, zegt de expert op Radio 1.

Al zijn harde bewijzen daarvoor niet snel te vinden, maar: “Dat is de hele tactiek. Het spel gaat erom dat ze onzichtbaar blijven onder de radar. Het is niet direct aantoonbaar, maar het patroon laat zien dat er steeds meer en vijandiger getest wordt. Je moet wel kijken: in wiens agenda past dit? Dan durf ik langzamerhand stelliger te zeggen: we moeten het sterkst rekening houden met de Russen.”

👇 Dit zegt Mark Rutte over de oorlog die Rusland in Oekraïne voert President Trump maakte vorige maand onverwacht een dieseldeal met de Russische president Poetin, schreef Metro eerder. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte reageerde voor het eerst op die deal bij Pauw & De Wit. „Ik heb twee weken geleden tegen Zelensky gezegd”, vertelt Mark Rutte, „want hij sprak een dag later de Europese Raad toe, die allemaal zullen zeggen: ‘We zijn met jou.’ Dat is ook heel goed. Maar als het gaat om de cruciale steun voor jou om in die oorlog overeind te blijven, kan alleen Amerika die op dit moment leveren. Zo is dat en dat doen ze ook. Het is een genuanceerder beeld.” Over de Amerikaanse dieseldeal met Rusland zelf: „Dat valt nu even onder de afdeling ‘ik geef geen commentaar’, maar ik vind van alles iets.”

Rob de Wijk: niet iedere cyberaanval is aan Rusland toe te schrijven

Geopolitiek-expert Rob de Wijk kijkt er anders naar en wil goed bewijs zien. “Het is moeilijk te zeggen, het kan van alles zijn. Het ligt erg voor de hand om de Russen de schuld te geven. Maar er zijn ook groeperingen in de maatschappij die de boel willen ontregelen.”

De NCTV waarschuwde vrijdag dat cyberaanvallen door AI nog groter en efficiënter kunnen worden. De Wijk zegt daarover: “We weten dat de Russen daar inderdaad bij betrokken zijn. Bij een groot aantal van dat soort aanvallen is het 100 procent zeker dat het gewoon ordinaire sabotage is door Rusland. De bedoeling daarvan is het ondermijnen van de politieke eenheid in Europese landen, zodat er geen politiek besluit kan worden genomen om bijvoorbeeld Rusland aan te vallen.”

Waarom Russische sabotage volgens experts vaak onzichtbaar blijft

We zien alleen maar het topje van de ijsberg, denkt veiligheidsexpert Bos. Wel ziet hij de politiek steeds meer wijzen naar agressors.

Eerder zei Defensieminister Dilan Yesilgoz bijvoorbeeld dat er veel meer gebeurt dan we weten. “Dit soort situaties zijn aan de orde van de dag”, zegt ook De Wijk. “Dat is bijna niet meer bij te houden, heb ik begrepen. Er gebeurt een hele hoop, wat niet direct in de kranten komt te staan.”

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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