Oud-AIVD’er ziet Russisch patroon achter incidenten in Europa: ‘We zien maar topje van de ijsberg’
Bommeldingen bij vliegtuigen, opwarmende supermarktviezers en lege schappen bij Albert Heijn: recente incidenten zorgen voor onrust in Europa. Oud-AIVD’er Tim Bos ziet aanwijzingen voor een Russisch patroon, maar niet voor ieder incident is bewijs.
Dat zegt hij in het EO-programma Dit is de dag. Rusland zou op deze manier proberen onrust en instabiliteit te veroorzaken in Europese landen.
Oud-AIVD’er Tim Bos: Rusland test Europa met hybride aanvallen
Of Rusland achter de aanvallen zit, kan de expert uitleggen. Volgens Bos is er al langere tijd sprake van hybride oorlogsvoering. “Je moet altijd wat voorzichtigheid aanhouden, maar er is een grote kans dat de recente incidenten weer passen in het patroon van Russische aanvallen. Waarbij ze onder de radar blijven, ons testen en bang maken”, zegt de expert op Radio 1.
Al zijn harde bewijzen daarvoor niet snel te vinden, maar: “Dat is de hele tactiek. Het spel gaat erom dat ze onzichtbaar blijven onder de radar. Het is niet direct aantoonbaar, maar het patroon laat zien dat er steeds meer en vijandiger getest wordt. Je moet wel kijken: in wiens agenda past dit? Dan durf ik langzamerhand stelliger te zeggen: we moeten het sterkst rekening houden met de Russen.”
Rob de Wijk: niet iedere cyberaanval is aan Rusland toe te schrijven
Geopolitiek-expert Rob de Wijk kijkt er anders naar en wil goed bewijs zien. “Het is moeilijk te zeggen, het kan van alles zijn. Het ligt erg voor de hand om de Russen de schuld te geven. Maar er zijn ook groeperingen in de maatschappij die de boel willen ontregelen.”
De NCTV waarschuwde vrijdag dat cyberaanvallen door AI nog groter en efficiënter kunnen worden. De Wijk zegt daarover: “We weten dat de Russen daar inderdaad bij betrokken zijn. Bij een groot aantal van dat soort aanvallen is het 100 procent zeker dat het gewoon ordinaire sabotage is door Rusland. De bedoeling daarvan is het ondermijnen van de politieke eenheid in Europese landen, zodat er geen politiek besluit kan worden genomen om bijvoorbeeld Rusland aan te vallen.”
Waarom Russische sabotage volgens experts vaak onzichtbaar blijft
We zien alleen maar het topje van de ijsberg, denkt veiligheidsexpert Bos. Wel ziet hij de politiek steeds meer wijzen naar agressors.
Eerder zei Defensieminister Dilan Yesilgoz bijvoorbeeld dat er veel meer gebeurt dan we weten. “Dit soort situaties zijn aan de orde van de dag”, zegt ook De Wijk. “Dat is bijna niet meer bij te houden, heb ik begrepen. Er gebeurt een hele hoop, wat niet direct in de kranten komt te staan.”
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