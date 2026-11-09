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Olieprijzen flink lager door hoop op einde Iranoorlog

De olieprijzen gingen maandagmiddag flink omlaag door toenemende hoop op een diplomatieke oplossing voor de oorlog in het Midden-Oosten. Daarmee wordt de forse daling van de olieprijzen van vorige week doorgezet.

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De prijs van Brent, ruwe olie uit Europa en het Midden-Oosten, zakte bijna 5 procent tot 93,53 dollar per vat en Amerikaanse olie werd ruim 4 procent goedkoper op minder dan 87 dollar per vat. De grote Democratische verkiezingsoverwinning bij de midterms van vorige week voedt de hoop op een doorbraak in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran doordat de druk op Washington om een akkoord te sluiten groter zou zijn geworden.

Verder meldde de Israëlische krant Israel Hayom dat Iran zijn eisen voor controle voor de Straat van Hormuz en het collecteren van betalingen voor doorvaart van schepen door de zeeroute zou hebben laten vallen. Die berichten konden niet worden bevestigd door persbureau Bloomberg.

Onderhandelingen

De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag dat hervatting van de oorlog tegen Iran „zeer onwaarschijnlijk” is, mits de onderhandelingen vooruitgang boeken. „Het hangt ervan af of ze al dan niet een zeer stevig akkoord ondertekenen”, aldus Trump. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio verklaarde dat er weinig vooruitgang is en de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zei dat de onderhandelingen stilliggen.

Trump heeft maandag in het Witte Huis een ontmoeting met de Qatarese premier Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Qatar treedt als bemiddelaar op in de gesprekken tussen de VS en Iran.

De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn de afgelopen tijd behoorlijk gedaald door de lagere olieprijzen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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