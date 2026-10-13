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Veiligheidsexpert over hack Albert Heijn: ‘Dan slaan we elkaar binnen 2 dagen de hersens in voor een fles water’

De digitale aanval op Albert Heijn werd gisteren een van de gespreksonderwerpen van de dag, zo ook op tv in Nieuws van de Dag. Veiligheidsexpert Sander Schaepman schetst een doemscenario voor als dit bij alle supermarktketens tegelijk zou gebeuren.

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Een gevolg van het cyberincident is dat Albert Heijn vanmorgen al kampte met lege schappen. De supermarktketen had al gewaarschuwd dat er lege schappen dreigden te ontstaan, omdat werkzaamheden in verschillende distributiecentra noodgedwongen stilliggen.

„We verwachten dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Naar verwachting blijven diepvriesproducten, brood en langer houdbare producten beter beschikbaar dan bepaalde versproducten, zoals groenten en fruit”, is te lezen in een verklaring op de website van Albert Heijn. Diezelfde site werkte overigens niet, toen Metro deze vanmorgen even aanklikte.

Overigens hadden ook Etos en Gall & Gall van moederbedrijf Ahold te maken met de cyberaanval.

Wie zit er achter de grote hack bij Albert Heijn?

In de winkels van Albert Heijn leidde het gisteren tot verwarring. Zo zijn actieprijzen van vorige week op digitale bordjes te zien, waardoor klanten de bonusprijzen van deze week mislopen. Online bestelde boodschappen worden niet geleverd.

Veiligheidsexpert Sander Schaepman: „Dit heeft ongetwijfeld met een hack te maken. De vraag alleen is: wat is het voor soort hack en wie zit erachter?” In de video boven het artikel hoor je Schaepman vertellen dat criminelen dergelijke hacks „op het darkweb vaak claimen, maar tot nu toe is er een grote stilte”. „Ook Albert Heijn houdt het nog heel stil, daar zullen ze een reden voor hebben.”

‘Stel dat dit bij alle supermarktketens tegelijk zou zijn…’

Nieuws van de Dag-presentator Thomas van Groningen maakt zich vooral druk om de bonusaanbiedingen die het niet doen. Hij vraagt aan opiniemaker Annemarie van Gaal of dat veel geld kost. „Zeker”, zegt Van Gaal, die in het programma vorige week met een oplossing voor het woningtekort kwam. „Ik ga weleens naar de Albert Heijn bij ons om de hoek. Daar hebben ze een dagomzet van 5 miljoen euro.”

Sander Schaepman schetst nog een doemscenario: „Stel dat dit bij alle supermarktketens tegelijk zou zijn, dan slaan we elkaar binnen twee dagen de hersens in voor een fles water. Daar overdrijf ik niks mee. Bereid je daarop voor. Dan heb je letterlijk hamsterweken.”

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Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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