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Jan Paternotte (D66) haalt uit naar Trump na deal over diesel met Rusland: ‘Het is echt oliekoekendom’

Een deal over diesel tussen Amerika (Donald Trump) en Rusland (Vladimir Poetin)? Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66, vindt het helemaal niks.

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Dat blijkt wel als je hem hoort en ziet voor de camera van De Telegraaf. Jan Paternotte kreeg de vraag voorgelegd wat hij nu tegen Donald Trump zou zeggen als hij hem tegenkomt en wat de politicus van de dieseldeal vindt.

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Trump had ‘een zeer succesvol gesprek’ met Poetin

Donald Trump schreef zaterdag op sociale media dat Rusland meteen honderdduizenden ton diesel gaat leveren. Dat was volgens hem de uitkomst van een „zeer succesvol” gesprek met de Russische leider Vladimir Poetin. Dit weekend sprak Trump ook over een energiebestand tussen Rusland en Oekraïne, hoewel de Oekraïense president Zelensky zei daar niets vanaf te weten. Beide landen zouden daarbij elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen.

👇 Gemopper in VS over deal Trump met Rusland In de Verenigde Staten klinkt kritiek op het plan van president Donald Trump om diesel uit Rusland te importeren. Dat kan Rusland geld opleveren om oorlog te voeren tegen Oekraïne, vinden critici. De Democratische senator Richard Blumenthal noemde de deal een gênante vertoning. „Het maakt ons medeplichtig aan de oorlog van Poetin tegen Oekraïne”, schreef hij op X.

Jan Paternotte noemt Donald Trump ‘stupid’

Paternotte reageert voor de camera behoorlijk fel op de dieseldeal van Trump. Je hoort de D66-man in de video hierboven. Als Paternotte Trump nu zou tegenkomen, dan zou hij vragen: ‘Why are you so stupid?’ „Ik vind het echt oliekoekendom wat ie nu doet met de dieseldeal. Hij geeft Poetin nu miljoenen en miljoenen dollars cadeau en die gaat hij gebruiken om raketten te kopen, om drones aan te schaffen. Dat gaat denk ik heel veel leed veroorzaken.”

Paternotte ziet niet in hoe de deal van Trump de prijzen aan de benzinepomp, ook die in Nederland, gunstig kan beïnvloeden. „Die prijs wordt nauwelijks beïnvloed door de Russische olie. De prijs aan de pomp is zo hoog omdat Trump de oorlog in het Midden-Oosten is begonnen. Tegen Iran, dat waardeloos is uitgepakt. De Straat van Hormuz is dicht, daarom is de prijs zo enorm omhooggeschoten. In plaats van die oorlog beëindigen, nu van Poetin gaan kopen, waarmee hij dan een Europees land – Oekraïne – gaat aanvallen, mensen gaat vermoorden… Ik vind dat ontzettend dom.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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