Mark Rutte verklapt afspraak met Zelensky bij einde oorlog Oekraïne – Rusland: ‘We gaan ons bezatten’
Oud-premier Mark Rutte was gisteravond te gast in het programma Pauw & De Wit. Hij deed een bijzondere ontboezeming. De secretaris-generaal van de NAVO vertelde over een afspraak met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voor wanneer de oorlog met Rusland voorbij is.
President Trump maakte vorige maand onverwacht een dieseldeal met de Russische president Poetin. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte reageerde voor het eerst op die deal bij Pauw & De Wit. Je hoort de vorige premier van ons land en VVD’er daarover in de video boven dit artikel. Rutte had echter meer in petto voor presentator Jeroen Pauw en dat ging over een ‘deal’ met de president van Oekraïne, Zelensky.
Mark Rutte sprak Zelensky over steun van Amerika
„Ik heb twee weken geleden tegen Zelensky gezegd”, vertelt Mark Rutte, „want hij sprak een dag later de Europese Raad toe, die allemaal zullen zeggen: ‘We zijn met jou.’ Dat is ook heel goed. Maar als het gaat om de cruciale steun voor jou om in die oorlog overeind te blijven, kan alleen Amerika die op dit moment leveren. Zo is dat en dat doen ze ook. Het is een genuanceerder beeld.” Over de Amerikaanse dieseldeal met Rusland zelf: „Dat valt nu even onder de afdeling ‘ik geef geen commentaar’, maar ik vind van alles iets.”
Rutte zegt dat hij met Zelensky het volgende heeft afgesproken voor het moment dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland voorbij is: „We gaan op een Zwitserse berg ons bezatten.” Jeroen Pauw: „Wát gaan jullie?” Mark Rutte nogmaals: „Ja, op een Zwitserse bergtop en ons dan helemaal plat drinken.”
De hele uitzending van Mark Rutte in Pauw & De Wit kun je terugkijken via NPO Start.
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