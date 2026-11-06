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Yelena (41) wil haar schuld van 5000 euro niet aflossen: ‘Ik heb geen keuze, ik moet wel’

Yelena (41) heeft 5.000 euro schuld, maar wil die bewust niet aflossen. Met haar Wajong-uitkering probeert ze rond te komen en maakt ze gebruik van verschillende regelingen. Waarom kiest ze ervoor om in de schulden te blijven?

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De inhoud van de boodschappentas wordt steeds kleiner, de rij voor de voedselbank langer. Vakantie is écht een luxe, net als het hebben van een spaarrekening. Wat kun je nog doen als je maar ‘In het rood’ blijft staan?

Naam: Yelena Myshko (41)

Beroep: Wajong-uitkering, vrijwilligerswerk bij verschillende lokale doelen

Woonsituatie: huurwoning (680 per maand) samen met dochter (5)

Inkomsten: 1463,58 euro, exclusief huur- en zorgtoeslag

Schuld: 5000 euro, naast een studieschuld van 50.000 euro (die ze niet hoeft af te lossen vanwege haar lage inkomen)

Yelena (41) leeft van Wajong en heeft 5000 euro aan schulden

Waarom krijg jij een Wajong-uitkering?

„Ik ben 100 procent afgekeurd vanwege psychosegevoeligheid. Eigenlijk is het gewoon schizofrenie, maar zo wordt dat niet meer genoemd. Daarnaast heb ik een verzamelstoornis. Ik ben inmiddels stabiel en functioneer goed, maar ik kan niet meer werken. De verzamelstoornis is thuis mijn grootste uitdaging. Via de WMO heb ik een opruimcoach toegewezen gekregen. Daar ben ik wel trots op: zo iemand zou ik zelf nooit kunnen betalen.

Schizofrenie is vaak een taboe, maar ik vind het fijn om te zeggen waar het op staat. Zo kan ik onderscheid maken: dit is mijn aandoening, dit bén ik niet. Naast mijn mentale aandoeningen heb ik ook lichamelijke klachten, door mijn bloedziekte. De diagnose kreeg ik twee jaar geleden: essentiële trombocytemie, een vorm van bloedkanker. Het is niet te genezen, maar met de juiste medicatie is de ziekte vaak goed onder controle te houden.”

Hoe ben jij in het rood terechtgekomen?

„Het rood staan begon al in mijn studententijd. Ik was een paar keer verhuisd en had geld nodig, dus ging ik rood staan bij de bank. Achteraf had ik dat beter niet kunnen doen, want inmiddels is het mijn duurste lening ooit. Eigenlijk komt het mij goed uit dat ik schulden heb: doordat ik sinds twee jaar bij de minima hoor, heb ik recht op allerlei regelingen, zoals de voedsel– en dierenvoedselbank.

Hiervoor kwam mijn inkomen – samen met dat van mijn inmiddels ex-man – net boven het minimum uit. Dat is in Nederland de meest nare plek om je te bevinden. Je hebt niet genoeg geld, maar moet wel alles zelf betalen en hebt geen recht op bepaalde regelingen. Dat was lange tijd onze situatie. Ik maak er een sport van om uit te zoeken waar ik allemaal gebruik van kan maken. Het klinkt misschien een beetje krom, maar kijkt het bedrijfsleven ook niet altijd naar datgene wat hen beter uitkomt?”

Welke hulp heb je gezocht?

„In de schuldsanering hoef ik niet. Dan krijg je een minimaal weekbudget, waar je het mee moet doen. Ik regel liever zelf mijn betalingen: welke ik als eerste wel of niet betaal, of dat ik een regeling kan treffen. Nadat de berekeningen aangaven dat ik tot de minima behoor, heb ik als eerste de Meedoen-regeling aangevraagd, waardoor ik geld krijg voor culturele activiteiten en sport. Daarnaast zit ik dus bij de voedselbank, heb ik drie kledingbanken gevonden waar ik een paar keer per jaar gebruik van maak en mag je – als minima dus – één keer in de drie jaar een vakantie uitzoeken. Wij zijn – destijds nog met z’n drieën – een weekje naar een vakantiehuisje in Ede geweest. Het vervoer en eten moet je zelf betalen, dus we kozen ervoor om niet te ver te gaan. Dat ging nog net, maar een hele vakantie? Dat hadden we anders nooit kunnen doen.”

Advies van Annelies Schoonderbeek, financieel specialist „Dat Yelena aangeeft liever tot de minima te blijven behoren klinkt misschien vreemd, maar eerlijk gezegd begrijp ik haar wel. In mijn werk merk ik dat mensen soms niet durven te werken, omdat ze bang zijn hun uitkering en andere financiële ondersteuning kwijt te raken of niet terug te krijgen. Die angst is begrijpelijk, zeker als je iedere maand al moeite hebt om rond te komen. Want wat gebeurt er als iemand vanuit een uitkering gaat werken of besluit meer uren te maken? Je verdient meer, maar tegelijkertijd krijg je misschien minder huur- of zorgtoeslag. Je kunt bepaalde regelingen van de gemeente kwijtraken, krijgt soms juist extra kosten, zoals kinderopvang of vervoer. Op papier verdien je dus meer, maar als je alles bij elkaar optelt, houd je soms maar heel weinig extra over. In sommige situaties ga je er zelfs op achteruit. Als financieel adviseur vind ik dat we mensen moeten helpen om financieel sterker te worden. Om weer wat meer ruimte te krijgen, misschien iets te kunnen sparen en niet elke maand bang te hoeven zijn of ze wel rondkomen. Maar dan moeten we er ook voor zorgen dat meer werken of meer verdienen daadwerkelijk iets oplevert. Yelenas verhaal laat wel zien waar het in Nederland mis kan gaan.”

Op welke manieren probeer je nog meer te besparen?

„Ik blijf onderzoeken wat er in Nederland allemaal mogelijk is voor minima. Zo ben ik nu bezig met een aanvraag voor een overnachting in het Sinterklaashuis. Leuk als het lukt, zo niet, dan probeer ik het volgend jaar gewoon opnieuw. Samen met mijn ex en dochter ben ik al een dagje naar de Efteling geweest, en vorig jaar heb ik ons via het wijkteam aangemeld voor de LINDA.foundation. Kregen we eenmalig voor honderden euro’s aan cadeaubonnen.

Het lijkt wel alsof je hoogopgeleid moet zijn om je weg te kunnen vinden in alle hulp die er is. Voor veel mensen is het dan ook te veel gedoe. Mijn ex bijvoorbeeld, hij is dyslectisch en laaggeletterd. Dan ben je hulpeloos.”

Hoe zie je jouw financiële toekomst voor je?

„Ik houd de optie open dat ik ooit weer ga werken, maar dat is niet heel realistisch. Op dit moment doe ik veel vrijwilligerswerk, en voor de rest blijf ik goochelen met geld. Zorgen maak ik me niet. Hoe krom het ook klinkt, ik probeer vooral in de schulden te blijven zodat ik onder andere naar de voedselbank mag blijven gaan. Dat scheelt enorm veel geld. Ik krijg al het eten wat overblijft en hoef verder niet veel te kopen. Daarnaast help ik hiermee ook weer andere mensen: het eten dat ik overhoud, geef ik weer door.

Het is niet dat ik aan het profiteren ben. Ik heb geen keuze. Ik ben gewoon iemand met ambities die haar gezin draaiende probeert te houden. Ja, ik heb drie maanden lang een Vinted-pakketpunt gehad. In totaal had ik 50 euro verdiend en moest ik bijna alles terugbetalen aan het UWV. Dat gaan we dus niet weer doen.”

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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