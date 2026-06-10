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Marit (33) viel na een werkborrel, liep een hersenschudding op en is 18 maanden verder: ‘Dacht dat ik nooit beter zou worden’

Een struikelpartij na een werkborrel zette het leven van Marit van Reems (33) volledig op zijn kop. Anderhalf jaar nadat ze een hersenschudding opliep, kampt ze nog altijd met klachten. Jaarlijks lopen zo’n 130.000 mensen in Nederland hersenletsel op. Terwijl de meeste patiënten binnen enkele maanden herstellen, houdt een op de vier patiënten langdurig last. Marit is een van hen.

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De dag na haar val denkt Marit eerst dat haar klachten vooral door een kater komen. Maar naarmate de dag vordert, voelt ze zich steeds slechter. „Ik ben die week nog gaan werken, maar de klachten hielden aan. Na een paar dagen ben ik compleet uitgevallen.”

Marit dacht aan een kater, maar viel na een paar dagen volledig uit

Pas vijf dagen later kan ze terecht bij de huisarts. „Ik wist niet wat er met mij aan de hand was en de huisarts kon me dat ook niet vertellen. Hij zei dat ik rust moest houden en dat het vanzelf beter zou gaan.”

Drie maanden lang zit ze thuis met klachten waarvan ze niet wist wat het precies waren. „Ik raakte al overprikkeld door auto’s die langsreden en het was onmogelijk om op een terrasje te zitten of uit eten te gaan. Ik had voortdurend hoofdpijn, was duizelig en het voelde een beetje alsof ik in een soort droomtoestand leefde.”

Doordat haar hele sociale leven en haar fulltimebaan ineens wegvallen, voelt Marit zich ontzettend eenzaam. „Ik voelde me heel schuldig naar mijn vriend, familie en collega’s, want je zit ineens thuis en je kunt niks meer. Ik was ontzettend bang dat ik nooit meer beter zou worden en ik durfde niks meer te doen. Volgens mij heb ik die eerste maanden alleen maar op de bank gelegen en af en toe sudoku gespeeld.”

Waarom rust alleen bij een hersenschudding niet altijd genoeg is

Marit blijft aandringen bij haar huisarts en die besluit haar uiteindelijk door te verwijzen naar een revalidatiecentrum. Daar hoort ze dat ze haar herstel helemaal verkeerd heeft aangepakt. „Niemand heeft mij verteld dat ik wel rust moest nemen, maar ook actief moest blijven, en niemand heeft me verteld dat je zenuwstelsel aangaat als je op je hoofd valt. Als iemand deze klachten eerder had kunnen verklaren, dan was ik misschien niet zo lang in paniek geweest.”

Revalidatiearts Jorrit de Kieviet: ‘Je mag al gauw weer gaan opbouwen’

Jorrit de Kieviet, revalidatiearts bij Heliomare, erkent dat sommige huisartsen nog niet goed geïnformeerd zijn over hersenletsel. „Tot relatief recent was het idee dat je rust moest nemen bij dit soort klachten. Mensen met hersenletsel zijn vaak overprikkeld en kunnen zich niet goed concentreren. Daardoor blijven ze vaak lange tijd op de bank zitten. Het is goed om te weten dat je al gauw weer mag gaan opbouwen.”

Volgens hem denken veel mensen dat het slecht is voor de hersenen om na een paar dagen rust weer te gaan opbouwen, maar het is juist nodig voor je herstel. „Stel dat je nooit op een festival komt en je gaat toch een keer, dan kan dat heel overweldigend aanvoelen. Maar als je daar op een rustige manier steeds meer aan wordt blootgesteld, dan gaan je hersenen daaraan wennen. Met hersenletsel werkt dat hetzelfde. Als je dingen gaat vermijden, dan wordt het steeds moeilijker.”

Bij het revalidatiecentrum komt Marit in contact met een groepje lotgenoten dat net als zij al lange tijd kampt met klachten. „In het ziekteproces hebben we veel met elkaar gemeen. Velen van ons zijn heel streng voor zichzelf en vragen veel van zichzelf. Tijdens de revalidatie leerde ik dat dat mogelijk een rol speelt bij het in stand houden van klachten.”

Overprikkeling, hoofdpijn en angst: zo veranderde Marits dagelijks leven na een hersenschudding

Waarom de ene persoon langer klachten houdt dan de andere, verschilt volgens De Kieviet per situatie. „Factoren zoals stress, angst, somberheid en de manier waarop iemand met klachten omgaat, kunnen een rol spelen. De klachten kunnen grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven, zoals het niet meer kunnen werken, sporten of afspreken met vrienden. Daarom is het belangrijk om tijdig hulp te zoeken.”

In anderhalf jaar tijd heeft Marit hulp gehad van een psycholoog en een ergotherapeut en gaat ze nu twee keer per week naar een revalidatiecentrum. Hoewel ze nog klachten heeft, boekt ze vooruitgang. „Ik merk dat klachten sneller afnemen dan vroeger. Ik heb geleerd dat je klachten kunnen verergeren als je meer doet. Na een tijdje neemt dit af, want dan raken je hersenen weer gewend aan drukte.”

Over een halfjaar loopt haar ziektewet af, iets wat haar soms onzeker maakt. Toch kijkt ze anders naar de toekomst dan anderhalf jaar geleden. „In het begin dacht ik dat ik nooit meer beter zou worden. Nu denk ik: het komt wel goed. Misschien word ik niet meer precies de oude, maar dat hoeft ook niet. Ik heb geleerd om minder streng voor mezelf te zijn en mijn grenzen beter te bewaken. Dat neem ik mee uit deze periode.”

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Geschreven door Anne Tonen Anne studeerde aan de School voor Journalistiek en schrijft het liefst persoonlijke en openhartige verhalen die mensen raken of waarin zij zichzelf herkennen. Ze richt zich vooral op onderwerpen als lifestyle, gezondheid en geld & carrière.

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