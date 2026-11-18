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Landen waarschuwen voor lek in programmeertaal Java

Verschillende landen roepen bedrijven op om hun systemen bij te werken vanwege een kritieke kwetsbaarheid in de populaire programmeertaal Java. Hackers zouden door het lek toegang kunnen krijgen tot systemen. Oracle, het bedrijf achter de programmeertaal, heeft het lek gedicht en bedrijven kunnen die beveiligingsupdate downloaden.

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Het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) stelt dat de kwetsbaarheid niet eenvoudig kan worden misbruikt. Maar als het cybercriminelen wel lukt om er gebruik van te maken, kan dat leiden tot een volledige overname van de Java-omgeving, meldt NCSC.

Het Amerikaanse cyberveiligheidsagentschap stelt dat de kwetsbaarheid onmiddellijk moet worden verholpen. De Britse cyberbeveiligingsdienst riep bedrijven en organisaties op om hun systemen goed bij te werken „in deze ongekende tijd”. Ook het Duitse cyberbeveiligingsagentschap stelt dat gebruikers snel de beschikbare beveiligingsupdate moeten installeren. De verschillende cyberbeveiligingsdiensten hebben nog geen geslaagde aanvallen gezien.

Spoedoverleg

In Zuid-Korea leidde de kwetsbaarheid tot een spoedoverleg tussen het presidentiële kantoor en overheidsinstanties over het nemen van preventieve maatregelen om grote dreiging te voorkomen, meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Java wordt veelvuldig gebruikt door bedrijven en organisaties in het land.

Het Amerikaanse techbedrijf Calif zei woensdag dat het de kwetsbaarheid had gevonden en Oracle op het lek had gewezen. Calif was ook een van de cyberbeveiligingsbedrijven die eerder dit jaar wezen op een zwakke plek in programmeertaal PHP. Die kwetsbaarheid kwam aan het licht voordat er een oplossing was. Het gevolg daarvan was dat veel Nederlandse websites uit voorzorg offline gingen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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