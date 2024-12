Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een gegeven kerstpakket in de bek kijken: we vullen de vuilnisbak met wat we krijgen

Ondankbare… (en dan iets lelijks er achteraan), zou je lieve moedertje zeggen. En vervolgens dat gezegde van een gegeven paard dat je niet in de bek moet kijken. Wie dat spreekwoord heeft bedacht, mag Joost weten, maar een feit is dat de gemiddelde Nederlander vaak niet zo te spreken is over het gekregen kerstpakket.

Sta jij te juichen als je ganzenleverpaté in je kerstpakket vindt? Over het antwoord op die vraag gaat een consumentenpeiling, uitgevoerd oor onderzoeksbureau YouGov. Samenvattend kunnen we stellen dat heel wat producten uit ons kerstpakket in de vuilnisbak verdwijnen. Ingeblikte kalfsragout? Hoe verzint die baas het. Weg ermee! Is het gemiep en gepiep nieuw? Nee, vorig jaar schreef Metro nog over producten uit het kerstpakket die op Marktplaats belanden.

Het onderzoek heeft overigens te maken met dat weggooien en een goed doel (zie kader).

Kerstpakket hoogtepunt in december

Niet zo heel lang geleden was een kerstpakket een van de hoogtepunten van december. Pap of mam nam een flinke doos mee naar huis en als broertjes en/of zusjes uit geruzied waren of wie als eerste mocht kijken, kon het uitpakken beginnen. Soms viel het mee, soms viel het tegen, maar het gegeven kerstpakket werd over het algemeen niet in de bek gekeken.

Hoe is dat nu? Sinds iedereen z’n mening op X kan verkondigen, wordt elke tegenvaller de online wereld in geslingerd. Heel wat mensen stellen luid en duidelijk dat hun werkgever een triest kerstpakket heeft bedacht (wat er met die werknemers vervolgens gebeurt, weten we even niet). Metro‘s lezerscolumnist Berry Black schreef afgelopen week nog over het geklaag in kerstpakkettenland. Hij stelt de bazen en bazinnen voor hun werknemers dan maar een noodpakket te geven, nu de overheid daar op wijst. Je weet wel: veel water, ingeblikt voedsel en een zaklamp voor barre tijden.

Lang niet iedereen krijgt een kerstpakket

Wist je dat tegenwoordig ‘maar’ twee op de vijf Nederlandse werknemers zo’n eerder beschreven doos mee naar huis krijgen? Anderen krijgen wat extra’s op de bankrekening, een uitje, mogen online iets bestellen of… krijgen niets. En van die twee op de vijf, zo ondervond onderzoeker YouGov, gooit de helft producten uit het kerstpakket die hen niet aanstaan weg. Dan hoef je geen rekenwonder te zijn om te constateren dat dat om honderdduizenden producten per jaar gaat.

🛍️ Producten beter weggeven Zonde!, al dat weggooien, vinden SINA en Crisp. SINA uit Amsterdam is de Stichting Samen Is Niet Alleen. Samen met online supermarkt Crisp worden houdbare producten ingezameld en daarmee een kerstmarkt georganiseerd voor gezinnen in armoede. De markt is woensdag. Onder meer driehonderd kinderen zijn uitgenodigd. Die krijgen eten, cadeautjes en live-optredens van Angela Groothuizen en Maxim Froger.

Waar bemoeit die werkgever zich mee?

In het onderzoek dat in opdracht van Crisp werd uitgevoerd, vindt een derde van de werkende Nederlanders het niet helemaal van deze tijd dat de inhoud van een kerstpakket wordt samengesteld door de werkgever. Als dat toch het geval is, worden ‘wij Nederlanders’ creatief. Producten worden opnieuw cadeau gedaan aan vrienden of familie (36 procent) of – je las het al – doorverkocht op Marktplaats (10 procent). Maar alsnog belanden er dus veel eetbare producten in de prullenbak.

„Het kerstpakket gaat er vaak vanuit dat smaken niet verschillen. En daar valt enorme winst te behalen”, zegt Toine Timmermans. Hij is programmamanager bij Wageningen University & Research (WuR) en oprichter van stichting Samen Tegen Voedselverspilling. „In Nederland verspillen we ieder jaar 2 miljard kilo goed voedsel, zowel binnen huishoudens als bij bedrijven”, ziet Timmermans. „Bij consumenten speelt de houdbaarheidsdatum een grote rol, terwijl veel voedsel – ook na het verstrijken daarvan – nog prima eetbaar is.”

Kerstpakket is ouderwets

Het advies van deskundige Timmermans: „Het consumentenbewustzijn rondom verspilling is de afgelopen jaren sterk gegroeid, maar de inhoud van het traditionele kerstpakket is in de tijd stil blijven staan. Met keuzevrijheid zorg je er als bedrijf voor dat er in huishoudens minder wordt weggegooid. Dan kan de ene werknemer een bijzonder stuk vis voor het kerstdiner uitzoeken, terwijl de ander liever een borrelplank samenstelt.”

Verschillende reacties uit het onderzoek

„Dames handtas?? Ik ben een alleenstaande man.”

„Een snertpakket, met ingrediënten om zelf snert te maken. Verpakt in een bouwemmer.”

„Een koelbox gevuld met fruit. De koelbox heb ik verkocht en het fruit was na de kerstvakantie beschimmeld.”

„Etenswaar waar ik allergisch voor ben.”

„Babyproducten, maar ik heb geen baby.”

„Kaasjes (ik ben lactose-intolerant).”

„Een Zweedse boomfakkel…”

„Ik heb de derde warmtedeken nu in huis liggen.”

