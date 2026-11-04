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Ons glas bier wordt (weer) duurder, brouwers en Horecabond roepen samen met duizenden Nederlanders ‘nee’

Een glas bier wordt de komende jaren weer duurder en dat ligt niet aan de cafébazen. Uiteindelijk natuurlijk wel, als zij de prijzen verhogen, maar het heeft alles te maken met de accijnsplannen van kabinet-Jetten. Brouwers en Koninklijke Horeca Nederland komen nu samen met veel bierliefhebbers in verzet.

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Vandaag hebben zij de petitie ‘Zeg nee tegen extra bierbelasting’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Met steun van ruim 14.000 ondertekenaars roepen de organisaties op om af te zien van de voorgenomen jaarlijkse indexatie van de bieraccijns vanaf 2027. Bovendien willen de initiatiefnemers dat het verlaagde accijnstarief voor kleine brouwerijen ook na 2027 behouden blijft. Kabinet-Jetten wil dat juist niet.

Nieuws van de Dag ging daar onlangs op tv al op in. In de video boven dit artikel hoor je een bezorgde cafébaas: „Ik ben bang dat als je op een bepaald moment 6 euro voor een glas bier moet betalen, dat het dan ophoudt.”

Leestip: Er is weer een probleem opgelost in Den Haag: ‘We pakken de kleine bierbrouwer’.

Duur bier in Nederland betekent meer aankopen over de grens

De door de overheid aangekondigde maatregelen zullen een glas bier voor consumenten duurder maken. Dat leidt volgens brouwers en Horecabond tot meer aankopen over de grens, waardoor de Nederlandse schatkist juist weer inkomsten misloopt. Tegelijkertijd verhogen de maatregelen de kosten voor horecaondernemers en brouwerijen. Zij kampen al met stijgende personeels-, energie- en inkoopkosten.

In een gezamenlijk bericht worden vandaag grote zorgen geuit: „Iedere extra belastingverhoging zet ondernemers verder onder druk in een toch al uitdagend ondernemingsklimaat. Het groeiende prijsverschil met de buurlanden maakt het bovendien steeds moeilijker om op gelijke voet te concurreren.”

Horecaondernemers treffen leden van de Tweede Kamer

Tijdens de petitieoverhandiging vertelden twee brouwers en een horecaondernemer aan Kamerleden wat deze maatregelen voor hun bedrijf betekenen. Horecaondernemer John Gulay benadrukt dat een accijnsverhoging niet op zichzelf staat. Een accijnsverhoging van enkele centen per glas bier lijkt beperkt, maar maakt deel uit van een bredere stapeling van lasten waarmee horecaondernemers worden geconfronteerd.

„Hogere inkoopprijzen komen boven op de stijgende kosten voor personeel, leidingwater, energie, huur en andere bedrijfslasten. Ondernemers kunnen de stijgende kosten niet allemaal doorberekenen om gasten niet weg te jagen, wat ten koste gaat van marge en investeringsruimte.”

🍺 'Bier verbindt' Meint Waterlander, directeur van Nederlandse Brouwers, bij de actie: „Bier is zoveel meer dan wat er in een glas zit. Het is bij uitstek een drankje dat mensen samenbrengt en verbindt. Zowel thuis als in de horeca, na het sporten of op andere momenten van sociaal contact genieten mensen van bier. Met of zonder alcohol. Dat moeten we niet nog verder belasten.”

Wat moet de petitie opleveren?

Nederlandse Brouwers en Koninklijke Horeca Nederland zien de duizenden handtekeningen in eerste instantie als een oproep aan de Tweede Kamer. Met de petitie vragen zij aandacht voor de gevolgen van de voorgestelde maatregelen voor consumenten, brouwerijen en horecaondernemers. De organisaties pleiten voor het schrappen van de jaarlijkse indexatie van de bieraccijns vanaf 2027 en het behoud van het verlaagde accijnstarief voor kleine brouwerijen in 2028.

Leestip: Ene glas alcohol is het andere niet: het maakt voor je gezondheid mogelijk toch uit wát je drinkt.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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