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Marianne Zwagerman hekelt het stikstofbeleid: ‘Het mag alleen gaan over miljarden aan belastinggeld uitgeven’

Het stikstofbeleid van kabinet Rob Jetten? Dat gaat wat opiniemaker Marianne Zwagerman betreft alleen om miljarden aan belastinggeld uitgeven en niet kijken naar andere oplossingen. Zij wijst op een afgelast congres van ingenieurs en professoren die heel andere ideeën over stikstof hebben. „Andere oplossingen mogen blijkbaar niet besproken worden.”

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Marianne Zwagerman liet in Nieuws van de Dag gisteravond haar kritische licht schijnen op het stikstofbeleid van het kabinet, voor nu en in de toekomst. Volgens de Telegraaf-columnist wordt de wetenschappelijke discussie over stikstof gesmoord. Zwagerman spreekt over het stikstofbeleid in de week dat de BBB-fractie in de Eerste Kamer heeft aangegeven de begroting van het kabinet niet te steunen als de stikstofplannen niet veranderen. Het gaat bij de plannen bijvoorbeeld om ammoniakuitstoot door boerenbedrijven, het beschermen van kwetsbare natuur, het verminderen van een aantal boeren, inkrimping van veestapels en minder stikstofuitstoot door de industrie.

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‘Bij stikstofbeleid gaan er miljarden over tafel’

Marianne Zwagerman kijkt alvast naar 2027: „Er gaan miljarden over tafel, maar waar bijna niemand het meer over heeft, is die 4 miljard die er in de begroting zit voor volgend jaar. Voor stikstof. En waarom deden we ook weer stikstof? Omdat we zogenaamd de natuur willen herstellen. Daar kun je van alles over zeggen, maar er zijn ingenieurs, professoren en oud-professoren van de Wageningen Universiteit die zeggen: ‘Dat kan veel goedkoper, we kunnen daar technische oplossingen voor verzinnen. Het hoeft helemaal geen 4 miljard te kosten. De koeien en de boeren hoeven helemaal niet weg. Daar zijn betere oplossingen voor.’ Zij zouden daar met elkaar een wetenschappelijk symposium over hebben.”

Dat symposium over stikstofbeleid is gecanceld, weet Zwagerman te melden. „Door de directeur van de Wageningen Universiteit, een mevrouw met de naam Sjoukje Heimovaara. Die werd nog getipt om landbouwminister te worden van D66. Zij heeft er persoonlijk op ingegrepen. Die heeft dus de ingenieursvereniging gebeld die dat congres organiseerde en gezegd: ‘Ik wil niet dat dat plaatsvindt.’ Verschillende mensen die op de line-up stonden om er te praten, hebben dat aan mij bevestigd.”

🐇 'Stikstofhulp' door konijnen Konijnen kunnen een rol spelen bij het stikstofbeleid, blijkt vandaag. De overheden die betrokken zijn bij de Rotterdamse haven hebben een plan gemaakt waarmee ze verwachten begin volgend jaar weer vergunningen te kunnen verlenen aan havenbedrijven. Ze nemen maatregelen om vier Natura 2000-gebieden rond het westelijk havengebied te verbeteren. Het kabinet heeft hiervoor vorig jaar al 50 miljoen euro gereserveerd. Zo moet de populatie konijnen in de duinen flink omhoog, omdat die dieren daar volgens experts voor de benodigde „dynamiek” zorgen.

‘Belastinggeld voor het de nek omdraaien van de boeren’

Praten over het stikstofbeleid mag volgens Marianne Zwagerman „blijkbaar niet over oplossingen gaan, anders dan heel veel geld investeren. Miljarden belastinggeld uitgeven aan het de nek omdraaien van de boerenstand in Nederland”. De columnist denkt „dat andere oplossingen blijkbaar niet besproken mogen worden”.

Zwagerman vindt dat het uitgeven van 4 miljard euro in 2027 „maar wordt toegestaan”. „En dat is de eerste 4 van 20 miljard.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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