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Kabinet trekt stikstofplan fors aan: 1 kilometerzones rond natuurgebieden, vergunningen juist soepeler

Het kabinet werkt aan een nieuw, ingrijpend stikstofpakket dat de komende weken verder wordt uitgewerkt. Al jaren speelt het stikstofprobleem, waardoor het zogenoemde stikstofslot is ontstaan: projecten lopen vast en het is lastig om nieuwe woningen te bouwen of vergunningen te verlenen.

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Het kabinet wil daar zo snel mogelijk uitkomen en probeert met dit pakket weer beweging in de situatie te krijgen. Op 26 juni moeten de plannen af zijn en wil landbouwminister Van Essen het totaalpakket presenteren. Maar wat betekenen de plannen en hoe streng worden de maatregelen?

Dit staat er in de nieuwe stikstofplannen

Volgens bronnen komt er rond zo’n twintig belangrijke natuurgebieden een beschermingszone van ongeveer 1 kilometer, waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. Het gaat onder andere om kwetsbare gebieden zoals de De Peel en de De Veluwe, schrijft de NOS.

Binnen die zones zullen sommige bedrijven waarschijnlijk stevig moeten inkrimpen, terwijl bedrijven net buiten de grens mogelijk minder worden geraakt. Hoe streng de maatregelen precies uitpakken, verschilt per natuurgebied. Daarmee probeert het kabinet het stikstofprobleem verder aan te pakken en de vastgelopen vergunningverlening weer op gang te brengen.

Rond kleinere natuurgebieden komen zones van maximaal 500 meter. Voor boerenbedrijven in deze zones betekent het dat ze moeten verdwijnen, verhuizen of innoveren om minder stikstof uit te stoten.

Hoe werken de nieuwe uitstootplafonds voor melkveehouders?

Naast de zones zal per sector een uitstootplafond gaan gelden. Voor melkvee (koeien) zal die grens als eerste worden bepaald, daarna komen andere sectoren. Wat de grens wordt, is nog niet duidelijk. Daarnaast staat in de plannen dat er verschillende normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond.

Veehouders op stikstofgevoeligere zandgrond zullen een strengere norm krijgen dan veehouders op kleigrond. In Noord-Brabant, waar relatief veel intensieve veehouderij is, is bijvoorbeeld veelal zandgrond.

Waarom wordt bouwen makkelijker met de nieuwe stikstofgrens?

Het kabinet wil verder de rekenkundige ondergrens verhogen naar een halve mol stikstof per hectare. Projecten (bijvoorbeeld de bouw van woningen) die onder de grens blijven, hoeven geen natuurvergunning aan te vragen.

De rekenkundige ondergrens ligt nu nog op 0,005 mol (ongeveer nul), wat in de praktijk betekent dat overal een natuurvergunning voor moet worden aangevraagd, ook voor heel kleine bouwprojecten. Met de verhoging van de ondergrens wordt het dus makkelijker om te bouwen.

Een andere maatregel die in het vat zit, zijn strengere regels voor het houden van dieren. Nu geldt dat alleen nog voor kippen, varkens en koeien. Als het aan het kabinet ligt, gaat dat ook gelden voor bijvoorbeeld geiten en eenden.

Reacties op het stikstofpakket

Het kabinet presenteert volgende week het stikstofpakket dat hoe dan ook ingrijpend gaat zijn voor veel boeren. Politiek verslaggever Tessa van Vliegen ziet dat boeren vooralsnog meewerken aan het plan om Nederland van het ‘stikstofslot’ te halen. „Ze willen ook dat er iets gebeurt, omdat er allerlei boeren zijn die helemaal geen vergunningen meer hebben om hun werk uit te voeren. De boerenorganisaties zijn eigenlijk heel erg in de meewerkstand. Die willen ook vooruit. Het boerenperspectief is veranderd”, zegt ze in Goedemorgen Nederland.

„Er moet gewoon een keuze worden gemaakt. Rob Jetten heeft beloofd dat er heel veel woningen gebouwd gaan worden, en ook nog eens heel snel. Dus hij heeft er extra belang bij dat het nu allemaal zo snel mogelijk van het slot gaat“, zegt van Vliegen.

Van Vliegen merkt op: „Ze willen ook laten zien met dit kabinet dat er eindelijk stappen worden gezet. Er wordt veel over dit kabinet gezegd dat ze nog weinig bereikt hebben. Op het stikstofdossier willen ze nu echt zichzelf profileren en laten zien dat het wel kan.” De drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn aan boord, maar daarmee is er nog geen meerderheid. Maar partijen waarnaar gekeken wordt voor een meerderheid, JA21 en PRO, zijn nog niet op de hoogte gesteld van de plannen.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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