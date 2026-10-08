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Cultuur, kerstmarkten en glühwein: Salzburg is de ultieme wintertrip

Bij een winterse stedentrip denk je misschien al snel aan Parijs of Berlijn, maar wie echt wil worden verrast, reist af naar Oostenrijk. Zodra een laag sneeuw de UNESCO-binnenstad van Salzburg nog betoverender maakt, begint hier wat de locals het ‘vijfde seizoen’ noemen. Een magische periode waarin cultuur, kerstmarkten en eeuwenoude tradities samenkomen.

Als er een stad is die opbloeit als de winterperiode aanbreekt, is het Salzburg wel. Het decor van het ‘Rome van het Noorden’, een bijnaam die de stad kreeg vanwege het Italiaanse karakter van de historische binnenstad, is al perfect met de barokke gevels, smalle steegjes en pleinen vol lichtjes. Tel daarbij op de geur van glühwein en gebrande amandelen, dan is het zelfs met je ogen dicht ongekend sfeervol in de Oostenrijkse stad.

Kerstmarkten en adventactiviteiten

Hier is de adventperiode geen bijzaak, maar een diepgewortelde traditie. Dat begon op 24 december 1818 toen Stille Nacht, Heilige Nacht voor het eerst werd uitgevoerd in de St. Nikola-kerk in Oberndorf bij Salzburg. De tekst werd geschreven door de Salzburgse priester Joseph Mohr. Sindsdien is Salzburg onlosmakelijk verbonden met het wereldberoemde kerstlied.

De beroemde kerstmarkten en muzikale adventactiviteiten zorgen ook voor die warme en authentieke kerstsfeer. De Christkindlmarkt op de Dom- en Residenzplatz is de plek waar je tussen de kraampjes met handwerk, kaarsen en regionale lekkernijen koormuziek hoort. Een glas glühwein – wit of rood – smaakt in deze setting nog net even lekkerder dan anders. Maar het echte adventdrankje is ‘orangenpunsch’ van Sporer: warm, fruitig en typisch Salzburg.

Even buiten het centrum, bij Slot Hellbrunn, lijkt het alsof je in een adventkalender loopt. Hellbrunner Adventzauber is sprookjesachtig, sfeervol en net even anders dan de klassieke kerstmarkt. Bij Mirabellplatz, Vesting Hohensalzburg, Sint-Pietersabdij, Franziskischlössl en Sterngarten vind je kleinere kerstmarkten.

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Geboortestad van Mozart

Salzburg is de geboortestad van Mozart. Hier kun je dus niet vertrekken voordat je een echte Mozartkugel hebt geproefd. De originele, handgemaakte versie vind je alleen bij Konditorei Fürst. Warm en zoet: precies wat je nodig hebt na een koude wandeling.

In de stad vinden meer dan 4500 culturele evenementen per jaar plaats. In de winterperiode voelt de binnenstad, die al dertig jaar op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, daarom als één groot podium. Adventconcerten in barokke kerken, optredens in historische zalen, koren op pleinen: je hoeft niet te zoeken, je loopt er vanzelf tegenaan.

Een bijzondere ervaring is een bezoek aan een adventconcert bij kaarslicht. Wie liever moderne kunst ziet dan muziek luistert, loopt de Walk of Modern Art: hedendaagse sculpturen en installaties die een verrassend contrast vormen met de barokke architectuur.

Panorama over de binnenstad

De stad ligt ingeklemd tussen bergen en dat betekent dat je vanaf meerdere locaties een fantastisch uitzicht hebt over Salzburg. Een korte klim naar de Kapuzinerberg levert een panorama op over de binnenstad, de rivier Salzach en de vesting. De Mönchsberg bereik je met een lift, waarna je vanaf het terras van restaurant M32 uitkijkt over de daken van Salzburg. Mirabellgarten is ook in de winter een plaatje om te zien en vanaf daar heb je goed zicht op de vesting Hohensalzburg, een middeleeuwse burcht op een heuvel 120 meter boven de stad.

Salzburg bewijst vooral dat een stad niet groot hoeft te zijn om indruk te maken. Hier vind je dat Oostenrijkse Lebensgefühl waarin natuur, cultuur en gemoedelijkheid samenkomen. Zeker in dit seizoen vol tradities is die mix van cultureel erfgoed, muziek, warme drankjes en prachtige vergezichten onweerstaanbaar. Salzburg moet je niet alleen zien, maar vooral beleven.