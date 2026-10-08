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Weer een persoon overleden met het westnijlvirus

In de eerste week van oktober is in Nederland een persoon overleden na besmet te zijn geraakt met het westnijlvirus. Volgens de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er tussen 1 en 7 oktober ook drie nieuwe patiënten met het westnijlvirus gemeld. In totaal is dit jaar bij 59 mensen het westnijlvirus vastgesteld, tien van hen zijn overleden.

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Daarmee zet de door het RIVM verwachte daling van het aantal nieuwe infecties door. Daarbij kan het einde van het muggenseizoen een rol spelen, zegt een RIVM-woordvoerder. Het virus komt voor bij vogels en wordt door muggen doorgegeven aan mensen en andere dieren. De drie nieuwe besmettingen komen allemaal door beten van een besmette mug.

Het virus is bij het overlijden van besmette mensen niet per se de doodsoorzaak. Bij de tien sterfgevallen gaat het volgens de woordvoerder over mensen die op leeftijd waren en/of een onderliggende aandoening hadden.

De afgelopen week testten dertien nieuwe paarden positief op het westnijlvirus, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In totaal is een infectie bij 163 paarden vastgesteld dit jaar. Volgens de NVWA kan het virus bij paarden griepachtige verschijnselen veroorzaken. Net als bij mensen worden de meeste paarden niet ziek van het virus. Er is een kleine kans dat een paard door een infectie komt te overlijden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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