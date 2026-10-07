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Verkeersboetes 2027 fors hoger: 450 euro voor je telefoon en 330 euro voor rood licht

Automobilisten moeten in 2027 rekening houden met hogere verkeersboetes. De tarieven stijgen naar verwachting gemiddeld 2,7 procent: een telefoon vasthouden tijdens het rijden kost straks mogelijk 450 euro en door rood rijden 330 euro.

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De nieuwe bedragen zijn overigens nog niet helemaal definitief. Het besluit over de tarieven moet nog definitief worden vastgesteld en zal naar verwachting op 1 januari 2027 ingaan.

Telefoon vasthouden tijdens het rijden kost in 2027 mogelijk 450 euro

Een van de hoogste vaste boetes is opnieuw die voor telefoongebruik tijdens het rijden. Wie een telefoon in de hand heeft, kan rekenen op 450 euro.

Ook bumperkleven wordt stevig bestraft. Bij snelheden tot 80 kilometer per uur begint de boete bij 400 euro. Wie bij hogere snelheden te dicht achter een voorganger rijdt, krijgt niet simpelweg een standaardbedrag opgelegd. In dat geval bepaalt het Openbaar Ministerie de hoogte van de sanctie.

Rechts inhalen kost 330 euro. Datzelfde bedrag geldt onder meer voor het niet verlenen van voorrang aan verkeer van rechts, door rood rijden, het negeren van een inhaalverbod en het zonder noodzaak stilstaan op de vluchtstrook.

Een rood kruis boven de weg negeren kan eveneens een flinke rekening opleveren. Daarvoor geldt een bedrag vanaf 290 euro, waarbij een officier van justitie uiteindelijk de hoogte van de boete vaststelt.

Dit zijn enkele verkeersboetes waarmee automobilisten volgens de nieuwe tarieven in 2027 rekening moeten houden:

Telefoon vasthouden tijdens het rijden: 450 euro

Foutparkeren op een gehandicaptenparkeerplaats voor een specifiek voertuig: 500 euro

Foutparkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats: 410 euro

Bumperkleven tot 80 km/u: vanaf 400 euro

Door rood rijden: 330 euro

Rechts of op een andere verkeerde manier inhalen: 330 euro

Onnodig links rijden: 300 euro

Kind zonder verplicht kinderzitje vervoeren: 300 euro

Geen autogordel dragen: 200 euro

Rijden over een trottoir: 200 euro

Afslaan zonder richting aan te geven: 130 euro

Regulier foutparkeren: 130 euro

Verkeersboetes bij snelheidsovertredingen

Te hard Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Snelweg 4 km/h € 38 € 34 € 29 5 km/h € 47 € 43 € 35 6 km/h € 58 € 52 € 43 7 km/h € 66 € 61 € 50 8 km/h € 75 € 69 € 58 9 km/h € 86 € 81 € 65 10 km/h € 98 € 92 € 86 11 km/h € 132 € 125 € 119 12 km/h € 144 € 138 € 129 13 km/h € 159 € 151 € 139 14 km/h € 171 € 163 € 151 15 km/h € 184 € 177 € 163 16 km/h € 198 € 189 € 175 17 km/h € 212 € 202 € 190 18 km/h € 229 € 215 € 205 19 km/h € 244 € 233 € 218 20 km/h € 262 € 250 € 235 21 km/h € 279 € 265 € 251 22 km/h € 297 € 281 € 265 23 km/h € 317 € 297 € 281 24 km/h € 333 € 317 € 297 25 km/h € 352 € 334 € 312 26 km/h € 373 € 354 € 330 27 km/h € 397 € 372 € 346 28 km/h € 416 € 391 € 360 29 km/h € 437 € 415 € 379 30 km/h € 458 € 436 € 400 31 km/h OM-beschikking OM-beschikking € 419 32 km/h OM-beschikking OM-beschikking € 439 33 km/h OM-beschikking OM-beschikking € 458 34 km/h OM-beschikking OM-beschikking € 480 35 km/h OM-beschikking OM-beschikking € 501 36 km/h OM-beschikking OM-beschikking € 522 > 36 km/h OM-beschikking OM-beschikking € 538 > 40 km/h OM-beschikking OM-beschikking OM-beschikking

Foutparkeren op gehandicaptenplek kan oplopen tot 500 euro

Niet iedere kostbare verkeersboete heeft te maken met hard of gevaarlijk rijden. Ook als de auto stilstaat, kun je honderden euro’s kwijt zijn.

Gewoon foutparkeren kost in 2027 volgens de nieuwe tarieven 130 euro. Wie zijn auto op een algemene gehandicaptenparkeerplaats zet zonder dat dit is toegestaan, riskeert 410 euro. Is de plek specifiek gereserveerd voor een bepaald voertuig, dan loopt dat bedrag op tot 500 euro.

Geen parkeerschijf gebruiken waar dat wel verplicht is, kost 130 euro. Een voertuig zo neerzetten dat daardoor gevaar of hinder kan ontstaan, levert een boete van 200 euro op.

Ook onnodig toeteren kost straks 200 euro

Ook voor kleinere overtredingen liggen de bedragen behoorlijk hoog. Onnodig toeteren kost bijvoorbeeld 200 euro en onnodig veel geluid maken met een voertuig 330 euro.

Wie zonder noodzaak de mistlampen aan de voorkant gebruikt, kan 130 euro kwijt zijn. Bij het onnodig gebruiken van het mistachterlicht gaat het om 200 euro. Een niet-werkend remlicht kost eveneens 200 euro.

Zelfs een slecht leesbare kentekenplaat kan een dure grap worden: daarvoor staat een boete van 190 euro. Een overtreding van de regels in een milieuzone kost 130 euro.

De bedragen maken duidelijk dat een verkeersfout in 2027 al snel meer kost dan alleen een paar tientjes. Vooral de telefoon kun je dus maar beter laten liggen. Dat is niet alleen veiliger, het scheelt mogelijk ook 450 euro.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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