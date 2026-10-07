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De Beleggingsrekening van Aart (58): ‘Ik heb vrijwel alles dat ik heb verdiend, belegd’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Aart (58), die vrijwel alles wat hij heeft verdiend, weer heeft belegd en geïnvesteerd.

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Naam: Aart (58)

Beroep: Auteur De Gezinsbelegger, creatief bij Bernotai Agency

Netto inkomen: „Ik keer mezelf maandelijks geld uit van de verkoop van m’n bedrijf. Meestal 5000 euro netto.”

Maandelijkse inleg: „Voor de kinderen een paar honderd euro. Zelf leg ik geen vers geld meer in, want vrijwel alles is al belegd.”

Rendement tot dusver: „Gemiddeld ongeveer 12 procent per jaar.”

De Beleggingsrekening van Aart

Waarom ben je gaan beleggen?

„Dankzij een economieleraar op mijn middelbare school ben ik begonnen. M’n eerste aandeel was Akzo. Van huis uit heb ik beleggen niet meegekregen, maar het is zo belangrijk dat je op jonge leeftijd kennismaakt met dit onderwerp. Dat is de reden dat ik het boek De Gezinsbelegger heb geschreven. Alle ouders in Nederland zouden eigenlijk bij de geboorte van hun kinderen een beleggingsrekening moeten openen. Hoe jonger je begint, hoe langer het geld kan groeien.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

„Vrijwel alles wat ik heb verdiend, heb ik weer belegd en geïnvesteerd. Ik heb jarenlang een bedrijf gehad. Een paar jaar geleden heb ik het verkocht. Maar al die jaren heb ik, als ik geld overhad, zoveel mogelijk belegd. “

Wat voor soort aandelen heb je, of waar beleg je in?

„Zelf heb ik al heel lang een voorkeur voor beleggen op de Amerikaanse beurs. Daar is de keuze enorm, en daar vind je eigenlijk alle grote techbedrijven, zoals Meta, Amazon en Microsoft, maar ook nieuwe bedrijven die in de toekomst mogelijk groot worden. Voor de kinderen beleg ik ook het meeste in de Verenigde Staten. De oudste is nu 18 en belegt zelf. Hij belegt eigenlijk te risicovol, vind ik. Maar hij mag nu zelf beslissen.”

Hoe vind je het om te beleggen? Spannend, of juist ‘go with the flow’?

„Ik probeer zo min mogelijk te kijken, maar dat lukt niet. Het is zó interessant om het allemaal te volgen. Maar als ik één ding heb geleerd, is het uitzoomen. Je moet geen wonderen verwachten op korte termijn. Het meeste rendement maak je over het algemeen op aandelen die je jarenlang vasthoudt.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

„Wat is instorten? Elk jaar dalen de aandelen wel 10 procent. Soms 20 procent. En eens in de twintig jaar met 40 procent. En altijd veren ze weer omhoog. Altijd. Dus het is nooit leuk als aandelen dalen, maar als je goede bedrijven hebt gekocht, dan komen ze weer bovendrijven. Veel mensen willen altijd maar wachten met beleggen, ze zijn altijd bang. Dat heeft ook te maken met media. Je ziet op het nieuws eigenlijk alleen maar iets over beleggen als het onrustig is. Paniek op de beurzen! Maar je hoort nooit wat als het twee jaar rustig omhoog kruipt.”

Zijn je aandelen al eens flink gekelderd, of juist enorm gestegen?

„Zo vaak. Soms open ik de app en zie ik dat alles een paar procent gedaald is. Dat is nooit leuk. Maar als je realistisch bent, weet je dat de beurs 54 procent van de dagen stijgt en 46 procent van de dagen daalt. Als je dan wat verder kijkt, zie je dat drie van de vier jaren positief zijn. Dus je moet jezelf altijd moed inpraten: het komt goed. Maar het is nooit leuk. Wél leuk is het als je weken achter elkaar je portefeuille ziet stijgen. Dan ga je denken dat je zelf slim bent. Ha, maar dat is niet zo. Als je wat ouder wordt, heb je al zo vaak beursdalingen meegemaakt dat je niet meer zo schrikt.”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen? Heb je een bepaald doel?

„Qua doel denk ik vooral aan de kinderen. Ik hoop dat ze blijven beleggen. Veel mensen zijn altijd bezig met hun salaris, hun inkomen en hun uitgaven. Bij aandelen werk je aan iets anders. Je bouwt bezit op, bent eigenaar van iets, dát is het belangrijkste. Als je 40 bent, is het heel fijn als je een flink bedrag hebt opgebouwd. En dat is eenvoudiger als je jong begint. Ik beleg dus niet met een doel en denk ook dat niemand dat moet doen. Je belegt om een buffer op te bouwen, en later echt vermogen. Niet om te zeggen: oh, het is nu 30.000 euro en ik koop er een mooie auto van. Dan moet je immers weer helemaal opnieuw beginnen met beleggen.”

Zou je het anderen aanbevelen?

„Ik ben m’n leven lang ambassadeur van het beleggen. De tip is simpel: open een beleggingsrekening en begin. Boek elke maand alles wat je overhebt over, en koop dan je aandelen. Je kunt tegenwoordig met ChatGPT kijken hoe je een portefeuille opbouwt die bij je past. En daarna: op je handen zitten. Niet elke dag kijken, maar gewoon: de tijd het werk laten doen.”

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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