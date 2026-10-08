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2 op de 3 automobilisten veranderen rijgedrag door dure benzine: vooral deze groep laat auto staan

Hoge benzineprijzen raken automobilisten niet alleen bij de pomp. Twee op de drie zeggen inmiddels anders te rijden, blijkt uit onderzoek van Multiscope. 34 procent kiest vaker ander vervoer, terwijl bijna 40 procent van de jonge automobilisten even vaak blijft rijden.

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Gisteren schreven we al over de recordhoge benzineprijzen. Maar merken we die hoge prijzen inmiddels ook achter het stuur? Onderzoek van Multiscope, in opdracht van Overstappen.nl, laat zien van wel.

34 procent kiest door hoge brandstofprijzen vaker ander vervoer

Voor een deel betekent dat simpelweg dat de auto wat vaker op de oprit blijft staan. 34 procent van de automobilisten kiest door de hoge benzineprijzen vaker voor een ander vervoermiddel. Vooral de fiets wint terrein: 27 procent zegt die vaker te pakken.

Een andere groep blijft de auto gewoon gebruiken, maar probeert wel minder ritten te maken. Zo worden boodschappen en afspraken vaker gecombineerd. Nederlandse automobilisten wijken daarnaast ook steeds vaker uit naar tankstations over de grens om goedkoper te tanken.

Jongeren blijven vaker rijden

Toch verandert niet iedereen zijn rijgedrag. Vooral jongeren lijken minder snel de auto te laten staan. Bijna 40 procent van de automobilisten tussen de 18 en 34 jaar zegt nog net zo vaak de auto te pakken als voorheen.

Onder 55-plussers ligt dat percentage onder een derde. Zij zeggen juist vaker bewuster met hun autoritten om te gaan. Zo maakt 38 procent van de 55-plussers minder ritten of plant die efficiënter. Bij 18- tot 34-jarigen is dat 27 procent.

De verschillen laten zien dat de hoge brandstofprijzen niet voor iedereen hetzelfde effect hebben. Wie afhankelijk is van de auto voor werk, kinderen of andere verplichtingen, kan die natuurlijk niet zomaar laten staan.

Minder ritten maken en afspraken combineren

Toch lijkt er bij een flinke groep automobilisten iets te veranderen. Niet iedereen stapt massaal over op de fiets, maar steeds vaker wordt er blijkbaar eerst nagedacht over de vraag of die autorit wel nodig is.

Even naar de supermarkt? Misschien fietsen. Een afspraak in de stad? Misschien toch met het openbaar vervoer. En als de auto wel nodig is, dan maar meteen meerdere dingen combineren.

Of Nederlanders dat ook op de lange termijn blijven doen, is nog de vraag. Maar voorlopig lijkt de hoge benzineprijs in ieder geval iets in beweging te zetten. De autosleutels blijven dus gewoon op tafel liggen. Alleen pakken we ze misschien iets minder gedachteloos.

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