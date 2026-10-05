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De Spaarrekening van Joost (23): ‘Er staat 127.000 euro op’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: bij Joost (23) zat het sparen er al vroeg in, wat ertoe heeft geleid dat hij nu 127.000 euro spaargeld heeft.

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Naam: Joost (23)

Beroep: procesoperator voor een groot bedrijf in een 5-ploegendienst

Netto maandsalaris: ongeveer 3700 euro netto per maand

Woonsituatie: momenteel nog thuiswonend

De Spaarrekening van Joost

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment ongeveer 127.000 euro. Daarnaast heb ik ongeveer 2000 euro belegd en heb ik een tijdje geleden een auto gekocht van ongeveer 11.000 euro.”

Dat is een fors spaarsaldo! Blij is een understatement, denk ik?

„Ja, zeker! Vooral omdat ik pas 23 ben, geeft het me een gevoel van vrijheid en zekerheid. Ik merk bij vrienden en leeftijdsgenoten dat niet iedereen die financiële ruimte heeft. Als ik bijvoorbeeld ergens wil eten of iets voor mezelf wil kopen, dan kan dat zonder dat ik me hoef af te vragen of ik het kan betalen. Toch blijf ik altijd kijken naar wat iets kost en denk ik bewust na voordat ik geld uitgeef. Dat zit inmiddels gewoon in me.

Ik ben er ook trots op, omdat ik dit spaargeld helemaal zelf heb opgebouwd. Ik kom uit een heel normaal gezin: niet rijk, maar ook niet arm. Het is dus niet zo dat ik dit bedrag van huis uit heb meegekregen.”

Hoe ben je aan zoveel spaargeld gekomen?

„Door al op jonge leeftijd met sparen te beginnen, is dit bedrag zeker niet ineens ontstaan. Ik weet nog dat ik op mijn zestiende ongeveer 1100 euro op mijn rekening had staan. Sindsdien ben ik eigenlijk altijd blijven werken en sparen. Tijdens mijn schooltijd werkte ik als BBL-leerling, waardoor ik leerde én inkomen had. Het grootste deel daarvan probeerde ik opzij te zetten.

Naarmate ik ouder werd en meer ging verdienen, kon ik natuurlijk steeds grotere bedragen sparen. Ik woon nog thuis, waardoor mijn vaste lasten relatief laag zijn, en daar profiteer ik financieel ook van. Daarnaast heb ik nooit grote schulden opgebouwd of geld geleend voor spullen. Het is dus vooral die combinatie van jarenlang werken, lage vaste lasten, bewust omgaan met geld en mijn uitgaven niet automatisch laten meegroeien met mijn inkomen.”

Maar jouw spaarbedrag staat symbool voor meer, toch?

„Klopt. Ik zat vroeger op het speciaal onderwijs vanwege ADHD en dyslexie. In het verleden heb ik weleens het gevoel gekregen dat mensen daardoor anders naar mij keken of minder van mij verwachtten. Vooral mijn dyslexie heeft me op school soms behoorlijk in de weg gezeten. Ik deed altijd mijn best, maar ik zag tegelijkertijd mensen om me heen die met veel minder moeite goede resultaten haalden. Dat heeft bij mij ook een soort bewijsdrang gecreëerd: ik wilde laten zien dat ik uiteindelijk wel goed terecht zou komen.

Na de middelbare school ben ik een opleiding tot timmerman gaan doen. Tijdens die opleiding werkte ik 32 uur per week en ging ik daarnaast één dag per week naar school. In die periode verdiende ik ongeveer 680 euro per maand. Ik heb de opleiding wel afgemaakt en mijn diploma gehaald, maar het vak en vooral de omstandigheden qua veiligheid op de werkvloer vielen me uiteindelijk tegen. Als timmerman had ik namelijk regelmatig gezien hoe het qua veiligheid ook níét moet. Ik ben toen bewust gaan kijken naar een richting waarbij ik meer doorgroeimogelijkheden had, waar ik beter kon verdienen en waarin veiligheid op de werkvloer belangrijker werd genomen.”

En?

„Zo kwam ik uit bij de opleiding tot procesoperator. Dat bleek voor mij een veel betere keuze. Het bedrijf betaalde mijn volledige opleiding en ook mijn schooldagen werden gewoon doorbetaald. Vergeleken met mijn timmeropleiding was dat echt een wereld van verschil. Inmiddels werk ik als procesoperator in een 5-ploegendienst. Dat is zes dagen werken, waarvan twee ochtenddiensten, twee middagdiensten, twee nachtdiensten en dan vier dagen vrij. Gemiddeld kom je dan uit op 33,6 uur per week, en daar verdien ik ongeveer 3700 euro netto per maand mee.

Het emotionele gevoel bij mijn spaarrekening is dus veel groter. Voor mij is het ook een bevestiging dat de verwachtingen die anderen misschien ooit van mij hadden, niet hoeven te bepalen waar je uiteindelijk terechtkomt.”

Wat vind je verder van je financiële situatie?

„Voor mijn leeftijd sta ik er denk ik financieel heel goed voor. Ik heb geen schulden, verdien goed en heb een flinke buffer opgebouwd. Dat geeft mij vooral veel rust en vrijheid.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik spaar minimaal 2000 euro per maand. Sommige maanden is dat nog meer, afhankelijk van mijn uitgaven.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Eigenlijk bijna nooit. Ik zorg dat er genoeg op mijn betaalrekening staat voor de maand. Ik hoef niet op iedere uitgave te letten, maar ik blijf wel bewust kijken naar wat iets kost.”

En geen schulden, dus?

„Nee, niks. Ik heb geen schulden, leningen of leasecontracten. Daar ben ik blij mee. Ik zie om mij heen dat veel jongeren gebruikmaken van achteraf betalen of een studieschuld hebben, en dat heeft me juist extra bewust gemaakt om schulden te vermijden.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Vooral aan eten. Ik sport al jaren veel en vind goede voeding belangrijk, dus daar geef ik best veel geld aan uit. Ik denk dat ik aan sportvoeding, maaltijden buiten de deur en avondjes uit zo’n 400 à 500 uitgeef. Ik koop soms ook luxere dingen, zoals parfum of kleding. Zo heb ik laatst bijvoorbeeld een vest van ongeveer 370 euro gekocht. Dat koop ik dan, omdat ik het zelf mooi vind, niet vanwege het merk of om indruk te maken op anderen – een trui van 20 euro kan ik net zo goed mooi vinden.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet heel veel. Ik ben tevreden met hoe ik er nu voor sta. Sinds kort ben ik begonnen met beleggen met een klein deel van het geld dat ik nu verdien. Mijn bestaande spaargeld laat ik staan, omdat ik dat uiteindelijk wil gebruiken voor de aankoop van een eigen huis.”

Wat is je beste financiële tip?

„Probeer niet te leven naar wat je verdient. Als je inkomen stijgt, hoeven je uitgaven niet automatisch mee te stijgen. Houd vaste lasten die je niet echt nodig hebt zo laag mogelijk en denk goed na over grotere aankopen. Hecht ook niet te veel waarde aan materiële spullen of status voor anderen. Ik zie bijvoorbeeld mensen in dure auto’s rijden die ze eigenlijk nauwelijks kunnen betalen. Stel daarnaast duidelijke financiële doelen, dan weet je beter waar je het voor doet. Geld is sneller uitgegeven dan je denkt, óók als je goed verdient.”

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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