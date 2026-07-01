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Twee derde van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in de stikstofplannen: ‘Zo heeft het totaal geen zin’

Een paar dagen geleden presenteerde het kabinet een omvangrijk stikstofpakket. Daarmee wil het Nederland van het stikstofslot halen en boeren weer perspectief bieden. Dat klinkt als een grote stap vooruit, maar hebben Nederlanders daar wel vertrouwen in?

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Het lukte de laatste drie regeringen niet om Nederland van het ‘stikstofslot’ te krijgen. Het kabinet-Jetten zegt nu ‘echte keuzes’ te willen maken om de natuur te herstellen en zo weer ruimte te creëren voor bijvoorbeeld woningbouw. Maar gaat dat ook lukken? Slechts 1 op de 5 kiezers gelooft van wel, blijkt uit nieuw onderzoek van EenVandaag.

65 procent verwacht niet dat de politiek de plannen ook daadwerkelijk zal uitvoeren. Zelfs onder coalitiekiezers is de scepsis groot.

Weinig vertrouwen in het minderheidskabinet

Waarom is er zoveel wantrouwen als het gaat om de plannen? Veel panelleden twijfelen deels aan het succes van de stikstofmaatregelen omdat ze weinig vertrouwen hebben in het minderheidskabinet en de daadkracht in het algemeen van de politiek, meldt EenVandaag.

Ook verwachten veel mensen nieuwe boerenprotesten tegen het beleid of uitspraken van de rechter die de plannen blokkeren. Kiezers van regeringspartij D66 hebben nog het meeste vertrouwen in de plannen, zo’n 40 procent, maar ook dat is geen meerderheid.

Überhaupt geen vertrouwen in stikstofmaatregelen

Of er überhaupt steun is als het gaat om de inhoudelijke plannen? Dat is nog maar de vraag. Er wordt in het onderzoek gezegd dat Nederland ‘een speldenknopje’ op aarde is. Welke plannen we hier ook maken, stikstof zal volgens de respondenten ook vanuit het buitenland overwaaien naar ons land. „Als het niet wereldwijd wordt aangepakt, heeft het totaal geen zin”, vindt een PVV-stemmer.

Panelleden vinden daarnaast dat de politiek niet alleen de landbouw moet aanpakken, maar ook de industrie, zoals Tata Steel, strenger moet aanpakken en maatregelen moet nemen om de uitstoot door verkeer en brandstoffen terug te dringen.

Niet het ‘braafste jongetje van de klas zijn’

Daarnaast zijn veel mensen verdeeld over de noodzaak van het pakket. Bijna de helft van de panelleden (47 procent) vindt strenge stikstofmaatregelen helemaal niet noodzakelijk. Vooral onder kiezers van de VVD is die twijfel groot: 57 procent ziet de noodzaak niet en wijst erop dat omliggende landen soepelere normen hanteren. „Niet het braafste jongetje van de klas willen zijn”, klinkt het daarbij.

Aan de andere kant vindt ook 47 procent juist dat er tempo moet worden gemaakt. Volgens hen tast stikstof de natuur aan en zet het de economie op slot. Anderen benadrukken dat vooral jonge boeren, woningzoekenden en de bouwsector gebaat zijn bij snelle actie.

Voorstanders zien daarom streng stikstofbeleid als de enige uitweg uit de crisis. Tegenstanders vinden vooral dat niet stikstof, maar juist de regels ons land lamleggen. „Er is geen stikstofprobleem, er is een maatregelenprobleem”, vindt een D66-kiezer. Wat daarnaast duidelijk is: de verschillen tussen politieke achterbannen zijn enorm.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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