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Annemarie van Gaal ziet oplossing voor het woningtekort: ‘Zet Nederlanders die kúnnen werken aan het werk’

Annemarie van Gaal ziet een kans om het woningtekort op te lossen, nu steeds minder Polen in Nederland willen werken. Wie er volgens haar al die banen moeten opvullen? Nederlandse werknemers.

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Opiniemaker Annemarie van Gaal ging gisteravond in Nieuws van de Dag op het woningtekort in. Vorige week werd bekend dat voor het eerst sinds 2004 meer Poolse arbeidsmigranten ons land verlaten hadden dan dat erbij waren gekomen. Nederlandse bedrijven zijn daarom op zoek naar mogelijke werknemers uit andere landen. Annemarie van Gaal noemt dat in Nieuws van de Dag (SBS6) „de omgekeerde wereld”.

Annemarie van Gaal wil dat Nederlanders ‘Poolse banen’ opvullen

Zet eerst Nederlanders die kúnnen werken aan het werk, is de gedachte van Annemarie van Gaal. Zo zijn minder arbeidsmigranten nodig en neemt ook de extra druk op de woningmarkt af. „We moeten eerst kijken naar de mensen die hier al zijn”, zo betoogt de opiniemaker. Van Gaal ziet indirect meteen een oplossing voor het woningtekort.

Leestip: Waarom heeft Nederland een woningtekort en België niet?

Woningtekort? ’55 procent arbeidsmigranten in reguliere woningen’

Het is niet voor het eerst dat Annemarie van Gaal vindt dat Nederlanders, die dat kunnen, banen van arbeidsmigranten zouden moeten uitvoeren. In december zei zij: „Mensen met een uitkering kunnen arbeidsmigranten vervangen.” Van Gaal ging toen in op politieke partijen die bezig waren een kabinet te vormen en die minder arbeidsmigranten in ons land wilden zien. Haar mening van gisteravond gaat specifiek over het woningtekort.

Volgens Annemarie van Gaal „woont 55 procent van de arbeidsmigranten in reguliere woningen”. Maar als die mensen naar hun eigen land terugkeren, wie moet hun banen dan opvullen?, wil presentator Thomas van Groningen weten. Van Gaal: „We hebben 1,2 miljoen Nederlanders aan arbeidspotentieel, maar die niet werken…” Je hoort haar hele verhaal over arbeidsmigranten en het woningtekort in de video hierboven.

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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