Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet trekt ruim 950 miljoen euro uit voor energiemaatregelen, verhoogt accijnzen op o.a. alcohol

Het kabinet trekt 627 miljoen euro uit om de gestegen energieprijzen voor burgers, ondernemers, vissers en boeren te verzachten. Ook wordt 340 miljoen euro verminderd aan belastingen. Het wordt voor een groot deel betaald door andere belastingen, zoals de accijnzen op alcohol, te verhogen.

Er gaat 195 miljoen euro naar het Noodfonds Energie, de visserijsector krijgt 25 miljoen euro om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, boeren krijgen eenzelfde bedrag om minder kunstmest en energie te gebruiken. Werknemers kunnen een hogere vergoeding per gereden kilometer krijgen: het belastingvrije deel wordt 25 cent in plaats van de huidige 23 cent. Dit geldt met terugwerkende kracht voor heel 2026. De wegenbelasting voor zakelijke busjes wordt gehalveerd en vrachtwagens betalen in de tweede helft van dit jaar het minimumtarief aan wegenbelasting.

Ook komt er extra geld voor huiseigenaren die willen isoleren of hun huis op een andere manier verduurzamen. Het kabinet wil 180 miljoen euro toevoegen aan het al bestaande warmtefonds dat daarvoor leningen uitgeeft. Ondernemers die willen verduurzamen mogen een groter deel van die uitgaven aftrekken van hun belastingen.

Maatregelen

De belastingkortingen worden voor een groot deel betaald door het verhogen van andere belastingen. De startersaftrek wordt vanaf 2027 afgeschaft, de alcoholaccijns stijgt mee met inflatie. De extra uitgaven komen uit de budgetten van de betreffende ministeries.

Veel van de maatregelen lekten de afgelopen dagen al uit. Er werd eerder ook gesproken over het tijdelijk verlagen van de energiebelasting en brandstofaccijnzen, maar daar heeft het kabinet dus niet voor gekozen. Ook wil een groot deel van de Tweede Kamer dat het openbaar vervoer snel betaalbaarder wordt. Het kabinet geeft aan in gesprek te zijn met de ov-sector over het aantrekkelijker maken van het ov.

ANP

Reacties