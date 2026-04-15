Benzine niet goedkoper: dit zit er wél in het nieuwe steunpakket van het kabinet

De spanningen in het Midden-Oosten, met name rond Iran en de rol van de Verenigde Staten daarin, zorgen nog altijd voor onzekerheid op de energiemarkt. Automobilisten merken daar aan de pomp veel van, maar het kabinet grijpt niet in met een verlaging van de accijns.

In plaats daarvan lijkt het kabinet een andere koers te kiezen. Er ligt een steunpakket van ongeveer 1 miljard euro klaar. Dat roept de vraag op: wat houden deze maatregelen precies in, en vooral: wie gaan er daadwerkelijk van profiteren?

Steunpakket overheid

Er is al veel bekend over wat de maatregelen gaan inhouden. De onbelaste kilometervergoeding voor mensen die werken gaat omhoog, de wegenbelasting voor bedrijfswagens gaat omlaag en er komt een noodfonds dat huishoudens moet helpen met het betalen van de energierekening. Binnen dat pakket zit 50 miljoen euro om de armste huishoudens te steunen en er wordt extra geld uitgetrokken voor het isoleren van huizen. Ook groene subsidies voor bedrijven komen eerder beschikbaar.

Zo’n ‘noodfonds’ was er ook rond het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, maar dat hield op te bestaan. Het kabinet wil dit najaar weer zo’n nieuw fonds openen voor mensen die de energierekening niet kunnen betalen. Voor welke inkomens dit precies gaat gelden is nog onbekend.

Vrijdag ligt het plan op tafel in de ministerraad. Daarna wil het minderheidskabinet met oppositiepartijen in gesprek om te kijken of er genoeg steun is voor de plannen of dat ze aangepast moeten worden.

Geen accijnsverlaging

In de plannen is dus geen geld uitgetrokken om de accijnzen op benzine te verlagen. In Duitsland gebeurt dat wel, maar het kabinet heeft steeds gezegd dat dat veel geld kost en redelijk weinig verlichting oplevert. Om de prijs van een liter benzine met 10 cent te verlagen, moet de staat ongeveer een miljard bijleggen.

Maar omdat huishoudens die hoge prijzen vrijwel direct in hun portemonnee merken, klinkt de roep om meer tegemoetkomingen. Zo wil een deel van de Tweede Kamer dat de accijns op benzine en diesel wel wordt verlaagd.

Zo’n maatregel is ongericht en erg duur, benadrukt ook staatssecretaris van Financiën Eelco Eerenberg bij RTL Z. Het kabinet vreest dat de prijzen daarna weer verder stijgen. Het kabinet komt volgende week met een brede lijst van maatregelen die eventueel in de toekomst ingezet kunnen worden, maar daadwerkelijke actie blijft voor nu beperkt, schrijft RTL Nieuws.

Kilometervergoeding

Het verhogen van de onbelaste kilometervergoeding is wel een van de maatregelen die op tafel liggen. Die is nu nog 23 cent per kilometer, maar wordt 25 cent per kilometer.

Om vooral kleine ondernemers tegemoet te komen, zou tot eind dit jaar voor grijze kentekens, bestelauto’s en lichte bedrijfswagens de wegenbelasting met 50 procent omlaaggaan, meldt de NOS.

