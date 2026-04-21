Ophokplicht pluimvee opgeheven, behalve in Gelderse Vallei

BARNEVELD - De kippen van pluimveehouder Theo Bos in de stal.
Pluimvee van hobbyhouders en commerciële bedrijven mag weer naar buiten, behalve in de Gelderse Vallei. Dat heeft staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) bekendgemaakt. In de Gelderse Vallei zijn veel pluimveebedrijven gevestigd. Het risico op verspreiding van vogelgriep is daar hoger dan in de rest van Nederland. Daarom blijft daar de ophok- en afschermplicht wel gelden.

De landelijke plicht om pluimvee te beschermen tegen het besmettelijke virus gold vanaf 16 oktober vorig jaar. Inmiddels schatten de deskundigen de kans op een vogelgriepbesmetting op een pluimveebedrijf als „matig” in. Vorige maand werd het risico nog als „zeer hoog” ingeschat.

Erkens wil nu stapsgewijs de ophokplicht afbouwen. Daarbij wil hij rekening houden met de wens van pluimveehouders en hobbyisten die hun kippen buiten willen laten lopen. Ook het geldende verbod om pluimveebedrijven te bezoeken wordt minder streng. Wie zich aan de hygiëneregels houdt, mag weer langskomen op een kippenboerderij.

