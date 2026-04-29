Na extreem brandjaar in 2025 waarschuwt de brandweer: dit kun je zelf doen tegen een natuurbrand

Na een extreem droog en heet jaar in 2025, waarin 846 natuurbranden ontstonden in Nederland, waarschuwt de brandweer dit jaar opnieuw voor risico’s. Het voorjaar van 2026 is tot nu toe kurkdroog. Wat kun je zelf doen om natuurbrand te voorkomen?

In 2025 was het vaak enorm heet en droog, berichtte Metro eerder al. „Er waren uitzonderlijke temperaturen in de lucht en aan het zeeoppervlak, evenals extreme weersomstandigheden, waaronder overstromingen, hittegolven en bosbranden”, voegt onderzoeksbureau Copernicus toe. Verschillende landen in Europa gingen gebukt onder hittegolven, en ook Nederland had er vorig jaar twee. Als gevolg daarvan ontstonden veel bosbranden.

Veel bosbranden in 2025

De droogte en hitte leidden tot meerdere natuurbranden. Met name in Spanje ging het vorig jaar goed mis, soms met flinke uitschieters. „In het Spaanse Zamora is ongeveer 40.081 hectare verbrand”, wordt bijvoorbeeld geschreven in het onderzoek van Copernicus. Het was de grootste natuurbrand in Spanje sinds de registratie hiervan begon in 1968. De helft van de Europese uitstoot veroorzaakt door natuurbranden was afkomstig uit Spanje.

Tegelijkertijd waren er in Nederland ook veel natuurbranden. In 2025 ging het om maar liefst 846 natuurbranden, schrijft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Met name vroeg in het jaar, zo rond april en mei, vonden veel branden plaats: bijna een derde van het totaalaantal branden in ons land. Ook dit jaar luidt de brandweer de noodklok over het risico van natuurbranden. Ze houden een speciale kaart bij, die vroeg in het voorjaar van 2026 al bijna helemaal rood kleurt.

Wat kun je doen tegen bosbranden?

Hoewel er op korte termijn weinig aan het klimaat veranderd kan worden, kun je wel in jouw directe omgeving iets doen tegen bosbranden. Met name mensen die in een natuurrijke omgeving wonen of daar tijdelijk verblijven, bijvoorbeeld tijdens vakanties, kunnen actie ondernemen. Kleine handelingen kunnen al een groot verschil maken volgens de brandweer.

Zo wordt aangeraden om een woning en de tuin goed te onderhouden. Bladeren in de dakgoot kunnen snel vlam vatten en dat geldt ook voor tuinafval dat kurkdroog in de voortuin ligt te verpieteren. Een barbecue of vuurplaats kan het beste op een verharde ondergrond worden geplaatst. Heb je een schoorsteen? Zorg er dan voor dat die nog een keer goed wordt schoongemaakt. Het risico op een natuurbrand zit ‘m in de kleinste dingen.

Bovendien is het een goed idee om de weg naar een woning of gebied vrij te houden bij droogte en hitte. En je handelt niet alleen: ook instanties zoals het KNMI houden zich bezig met de toenemende hitte in ons land, schreef Metro eerder al.

Watergebruik

Dan misschien de meest voor de hand liggende tip: water. De brandweer adviseert om een tuinslang met voldoende lengte te hebben om een beginnende brand op jouw perceel te kunnen blussen. Soms is een vijver met een pomp en waterslang ook een optie om de eigen gebouwen en omgeving nat te houden bij een beginnende brand.

Overigens is water niet altijd het antwoord op mogelijke natuurbranden. Zo kan preventief nathouden juist averechts werken. Als het erg droog is, kan er een watertekort ontstaan. Boeren mochten in de zomer van 2018 hun gewassen bijvoorbeeld niet meer sproeien met water uit slootjes en plassen. De natuur kan op die manier namelijk alleen maar meer uitdrogen, en extra schade oplopen.

Opnieuw erg droog in 2026

Hoe de situatie zich dit jaar gaat ontvouwen, is nog de vraag. Eerder maakte de NOS al bekend dat het voorjaar opnieuw enorm droog is. Niet ideaal, want de natuur heeft veel water nodig om op te slaan in de grond. Als dat water er niet is, bijvoorbeeld omdat het niet regent, is de kans op droogte groter. Bovendien is de natuur nog niet hersteld van de droogte in 2025.

Zoals het er nu naar uitziet, zal er geen grote omslag plaatsvinden in het weer. Het blijft in ons land warm, al neemt de kans op een bui toe richting het einde van de week. Er zal alleen flink meer neerslag nodig zijn om het aantal natuurbranden af te laten nemen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

