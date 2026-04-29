Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minder Nederlanders werken voor een minimumloon van 14,06 euro per uur

Het aantal Nederlanders van 15 jaar en ouder met een baan tegen een minimumloon is in 2025 licht afgenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het om 610.000 mensen, ongeveer 6000 minder dan in 2024. Dit komt neer op 6,7 procent van alle werknemers.

Vorig jaar was het bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder 14,06 euro per uur. Dat is een stijging van ongeveer 6 procent ten opzichte van een jaar eerder en 33,2 procent meer dan vijf jaar eerder. Op 1 juli vorig jaar ging het minimumbedrag per uur iets omhoog.

Minimumloon steeg harder dan de inflatie

De afgelopen vijf jaar is het minimumloon sterker gestegen dan de cao-lonen en de inflatie. Vooral in 2023 was de stijging groot, toen het minimumloon met ruim 10 procent werd verhoogd vanwege de hoge inflatie en de druk op de koopkracht.

Minimumloon jongeren in 2027 Jongeren tussen de 16 en 20 jaar gaan vanaf 2027 meer verdienen. Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) verhoogt per 1 januari de minimumjeugdlonen, maakte hij deze maand bekend. Daarmee voert hij een plan uit dat al door het vorige kabinet was ingezet. Jongeren krijgen dan percentages van het minimumloon die variëren van 40 procent (16-jarigen) tot 87,5 procent (20-jarigen).

In 2025 werkten 311.000 vrouwen tegen een minimumloon en 300.000 mannen. Daarmee verdiende 7 procent van de vrouwelijke werknemers het minimumloon, tegen 6,3 procent van de mannelijke werknemers. Een jaar eerder was dit nog 7,3 procent voor vrouwen en 6,4 procent voor mannen.

Grootste groep met minimumloonbaan zijn jongeren

Daarnaast is het aandeel 20- tot 25-jarigen met een minimumloonbaan gedaald van 16,7 naar 16 procent. Deze leeftijdsgroep vormt nog altijd veruit de grootste groep minimumloonverdieners, ziet het CBS.

Binnen de EU ligt het minimumloon alleen in Luxemburg en Ierland hoger dan in Nederland. Tegelijkertijd is Nederland geen koploper in de stijging van het minimumloon: in veertien andere EU-landen nam het minimumloon de afgelopen vijf jaar sterker toe dan de 33,2 procent in Nederland.

Reacties