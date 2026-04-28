Deze week zon, warmte én een zomerse uitschieter: maar hoelang houdt het aan?

Goed nieuws voor iedereen die snakt naar zon: deze week laat het weer zich van zijn beste kant zien. We kunnen genieten van veel zon, oplopende temperaturen en er is zelfs kans op zomerse temperaturen richting het weekend.

Maar wie alvast droomt van eindeloze terrasdagen, moet ook rekening houden met een omslag.

Volop zon en steeds warmer

De week begint volgens weerplatform Weeronline fris, maar vriendelijk. Wolken verdwijnen en maken plaats voor steeds meer zon. De temperatuur loopt vandaag op naar zo’n 15 graden in het noorden en lokaal 20 graden in het zuiden. Door een stevige oostenwind voelt het buiten de zon nog wat schraal, maar wie een plekje uit de wind opzoekt, zit al snel goed.

Ben je van plan om de hele dag weg te blijven? Vergeet dan niet je jas mee te nemen. Nachten blijven helder en koel, met temperaturen die lokaal richting het vriespunt kunnen zakken vlak boven de grond. Dat maakt het contrast overdag alleen maar groter.

Woensdag tot vrijdag: lente op z’n best

Vanaf morgen draait het weer de zonnige kant op: het wordt de hele dag strakblauw. In het zuiden kan het kwik richting de 20 graden stijgen, terwijl de kustgebieden iets achterblijven.

Donderdag en vrijdag doen daar nog een schepje bovenop. Warmere lucht uit Duitsland zorgt ervoor dat het vrijdag regionaal zelfs zomers kan aanvoelen. In het zuiden zijn temperaturen tot zo’n 26 graden mogelijk. Ook aan zee wordt het warmer dan eerder deze week, dankzij een aflandige wind.

Verandering op komst

Wie denkt dat dit het begin is van een stabiele zomer, komt waarschijnlijk bedrogen uit. Volgens Weeronline neemt vanaf het weekend de kans op buien toe. Zaterdag kan nog warm starten, met landinwaarts opnieuw temperaturen rond de 25 graden, maar later op de dag ontstaan verspreid buien. Daarbij is lokaal zelfs onweer niet uitgesloten.

Zondag lijkt iets koeler te verlopen, met temperaturen tussen de 16 en 20 graden, maar het blijft wisselvalliger met regen- en onweersbuien.

Van zon naar regen

Een paar dagen genieten van zon en oplopende temperaturen liggen dus in het verschiet, met zelfs een zomerse piek. Daarna slaat het weer om naar een typisch Nederlands lenteplaatje: nog steeds aangenaam, maar met meer wolken en buien. Dus ja, de zonnebril kan op, maar houd die paraplu nog even binnen handbereik.

