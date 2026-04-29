Politiechef reageert op gewonde agent bij rellen in Loosdrecht: ‘Er is opzettelijk over zijn voet gereden’

Bij het protest tegen een toekomstig asielzoekerscentrum en ongeregeldheden, raakte in Loosdrecht vorige week een agent gewond. Politiechef Yvonne Hondema vertelde in talkshow Pauw & De Wit gisteravond hoe het met de man is.

Het is al dagenlang onrustig in Loosdrecht (gemeente Wijdemeren) door de komst van een azc. Er waren voor de derde avond op rij ongeregeldheden toen de agent gewond raakte. Mensen demonstreren tegen een noodopvang voor asielzoekers die binnenkort in het leegstaande gemeentehuis komt. De politie greep telkens in. Tientallen relschoppers pleegden op de avond van Koningsdag vernielingen aan datzelfde gemeentehuis. Gisteren werd een eerste verdachte opgepakt.

Vuurwerk en volle blikjes gooien in Loosdrecht

Burgemeester Verheijen zei dat hij vreedzame demonstraties in Loosdrecht verwelkomt, maar dat ordeverstoringen onacceptabel zijn. „Dergelijk gedrag past niet binnen een democratische samenleving.” Vreedzaam werd het in Loosdrecht dus niet voor één agent. Tijdens zijn dienst werd er met zwaar vuurwerk, eieren en volle blikjes frisdrank gegooid, aldus de gemeente. Je hoort Verheijen ook in de video hieronder.

👇 Minder asielzoekers naar Loosdrecht Het aantal tijdelijke noodopvangplekken voor asielzoekers in Loosdrecht zakt van de beoogde 110 naar 70, meldde de gemeente Wijdemeren eerder. De gemeente noemt dit aantal „beter passend bij de lokale situatie”. De opvang gaat niet eerder dan 6 mei van start, staat in een verklaring. De gemeente wil met het besluit „rust terugbrengen en weer in verbinding komen met de gemeenschap”.

Hoe gaat het met de gewonde agent?

Yvonne Hondema, politiechef van Midden-Nederland, gisteravond in Pauw & De Wit over de gewonde agent: „Ik heb hem vanmiddag nog gesproken. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Er is over zijn voet heen gereden. Dat is opzettelijk gebeurd, met een auto. Hij heeft goede bescherming. Het is gelukkig goed gegaan, maar hij kan voorlopig niet werken. Het mooie is dat hijzelf die bestuurder van het voertuig uiteindelijk nog heeft kunnen aanhouden. Maar dat heeft hij puur gedaan op adrenaline. Op het moment dat hij die aanhouding had gedaan, toen voelde hij de pijn pas. Toen voelde hij dat er iets goed mis was.”

