Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

2025 uitzonderlijk droog: derde droogste jaar van deze eeuw

UGCHELEN - Heide in natuurgebied 't Leesten, tijdens een perswandeling van Brandweer Nederland. Tijdens een campagne wordt er stilgestaan bij het voorkomen van natuurbranden. Door de aanhoudende droogte is in het hele land het risico op natuurbranden groot. ANP SEM VAN DER WAL
ANP / ANP / Sem van der Wal

2025 was een uitzonderlijk droog jaar. Tot dusver viel er 672 millimeter regen, terwijl er gemiddeld 869 millimeter valt over een heel jaar. „De laatste keer dat een jaar zo droog verliep was in 2018 en het is pas de derde keer deze eeuw dat gemiddeld over het land minder dan 700 millimeter viel”, meldt Weeronline.

Naar verwachting verloopt de rest van december droog en komt het totaal dit jaar uit op 678 millimeter regen. Deze eeuw viel alleen in 2003 (655 millimeter) en 2018 (648 millimeter) minder regen.

Het weerbureau meldt dat vooral de lente uitzonderlijk droog was. De lente was de op een na droogste na 2011 (toen 52 millimeter) met gemiddeld 63 millimeter. Normaal valt in maart, april en mei gemiddeld 159 millimeter. Ook in de zomer bleef het droog, met een neerslagtekort als gevolg.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties