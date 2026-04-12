De Financiële fout van Lonneke (29): ‘Ik kocht concerttickets voor vijf collega’s, maar drie gingen niet én betaalden niet’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Lonneke (29), die dacht haar collega’s een onvergetelijke avond te bezorgen, maar er zelf flink op achteruitging. Jasper Berkhout van spaar- en beleggingsplatform Raisin geeft tips.

Lonneke (29): „Ik werk in een klein team en we waren allemaal fan van dezelfde artiest. Toen ik hoorde dat ze een concert in onze stad gaf, dacht ik: dit is het perfecte idee voor een teamuitje. Op de dag van de kaartverkoop stond ik online in de wachtrij. Het was helaas binnen no time uitverkocht, dus ik baalde als een stekker.

Concerttickets overnemen

Drie dagen voordat het concert daadwerkelijk gehouden werd, vertelde mijn buurvrouw dat ze eigenlijk met haar vriendinnen zou gaan, maar dat iedereen ziek was. Ik zei direct dat ik die concerttickets wilde overnemen. Het waren er precies genoeg: vijf! Wat een geluk. Ik kon ze overnemen, 90 euro per stuk. Ik was helemaal enthousiast en ik dacht: leuk om eens iets samen te doen buiten het werk om. Ik schoot het bedrag even voor, totaal 450 euro, omdat het makkelijker was dan iedereen apart laten betalen.

Alles leek perfect geregeld. We hadden een appgroepje gemaakt om ons voor te bereiden. Iedereen keek ernaar uit, maar op de dag van het concert gebeurde het onvermijdelijke: drie collega’s konden niet komen. De één was ziek, de ander zat thuis met een zieke hond en de derde kon toch geen oppas voor de kinderen regelen. Natuurlijk, dat kan gebeuren. Alleen: terugbetalen? Dat deden ze niet. De reactie? ‘Probeer de concerttickets maar aan iemand anders te verkopen.’

Concerttickets proberen te verkopen

Ik probeerde de concerttickets nog via mijn vriendengroep en op Marktplaats te slijten, maar het was te kort dag. De drie tickets waren dus letterlijk geld dat ik niet meer terugzag. Ik zat daar: drie kaartjes in mijn handen, een avond die ik zelf niet zo leuk vond zonder het hele team en ik was 270 euro lichter.

Tijdens het concert probeerde ik er nog het beste van te maken. De artiest was fantastisch, de sfeer geweldig, maar telkens als ik de lege stoelen naast mij zag, dacht ik aan dat geld. En aan hoe naïef ik was geweest om voor iedereen voor te schieten. Ik voelde me echt rot daarover. Ik heb uiteindelijk een leuke avond gehad, maar het had natuurlijk veel goedkoper gekund en dat is een les die ik nooit meer vergeet.”

Tips van Jasper van Raisin

Jasper Berkhout van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „De situatie van Lonneke is op twee manieren heel vervelend. Niet alleen is ze een flinke som geld kwijt, maar haar vertrouwen in haar collega’s heeft ook een flinke knauw gekregen. Bij financiële conflicten weegt het relationele aspect uiteindelijk vaak zwaarder dan het bedrag zelf. Het gaat hier niet alleen om die 270 euro, maar ook om de vraag: kun je op elkaar rekenen?

Wat mij betreft zijn de collega’s van Lonneke hun afspraken wel erg makkelijk ‘vergeten’. Laten we één ding helder stellen: geld voorschieten is een administratieve gunst, het betekent in principe niet dat je het risico op je neemt. Het feit dat zij niet konden gaan, is hun eigen risico. Dat ze de verantwoordelijkheid vervolgens volledig bij Lonneke neerleggen, door te zeggen dat zíj de kaartjes maar moet verkopen, vind ik eerlijk gezegd stuitend. Ze wordt hier enorm voor het blok gezet.

Gesprek aangaan

Mijn advies aan Lonneke is om dit niet zomaar te laten zitten, maar het wel verstandig aan te pakken. Een relatief klein (financieel) conflict kan een team namelijk volledig uit elkaar drijven, en dat is in niemands belang. Ik zou haar aanraden om eerst de eerste emoties te laten zakken. Probeer daarna het gesprek aan te gaan, maar doe dat liever niet via de groepsapp. Geef aan dat je de kwestie liever face-to-face wil bespreken, zodat je echt met elkaar in contact bent, op elkaar kan reageren en ook iemands gezichtsuitdrukking en emotie kan zien.

Leg tijdens zo’n gesprek rustig en helder uit dat jij het geld alleen hebt voorgeschoten en dat de financiële afspraak losstaat van het feit of zij wel of niet aanwezig konden zijn. Misschien reageerden ze vanuit een stresssituatie en zien ze nu pas in wat ze hebben gedaan.

Praten met vertrouwenspersoon

Mochten ze daarna nog steeds weigeren te betalen, dan staat Lonneke voor een lastige keuze: laat ze het lopen om de goede vrede te bewaren, of komt ze op voor haar eigenbelang met het risico op scheve gezichten? Als ze er zelf niet uitkomt, zou ik adviseren om eens met een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf te praten. Zo staat ze er niet alleen voor en krijgt de situatie de professionele aandacht die het verdient.”

Jasper Berkhout is financieel onderzoeker bij spaar- en beleggingsplatform Raisin. Via het platform kunnen spaarders onbeperkt gratis spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes en kiezen uit vijf kant-en-klare beleggingsportefeuilles.

