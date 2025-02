Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je zult binnenkort vaker een pakketje moeten ophalen, dit is waarom

Het gaat niet goed met PostNL. De winst keldert en zonder financiële hulp van de overheid dreigt het postsysteem om te vallen. Hoe ziet de toekomst van pakketjes en brieven bezorgen eruit?

PostNL heeft zijn nettowinst vorig jaar met twee derde zien kelderen tot 18 miljoen euro. Dat komt door een flinke afname van het resultaat bij de posttak. Volgens topvrouw Herna Verhagen is het huidige bedrijfsmodel niet meer houdbaar. Ze doelt daarmee op de prestaties van de posttak.

Bij de posttak daalde het resultaat met ruim 30 miljoen in 2024. Er werd 8 procent minder post bezorgd. Voor dit jaar rekent PostNL op een verdere verslechtering van de resultaten bij post, waardoor de postbezorging bezien over het hele jaar ook echt verlieslatend wordt. PostNL is verplicht om de meeste brieven binnen 24 uur bezorgen.

De pakkettentak liet vorig jaar wel groei zien. Het pakkettenvolume groeide met 7 procent, een fractie minder dan verwacht.

PostNL vroeg financiële hulp

Eind vorige week vroeg PostNL een tijdelijke financiële bijdrage van in totaal 68 miljoen euro om de postdienstverlening op de huidige voet voort te zetten. Het ministerie van Economische Zaken zei in eerste instantie nee tegen het verzoek van PostNL, omdat het bedrijf nog steeds winst maakt.

Ook wil het kabinet de postwet voorlopig niet wijzigen, zodat PostNL langer over de bezorgtijd van brieven mag doen. In omringende landen heeft brievenpost wél al een bezorgtijd van twee of drie dagen. Als het aan PostNL ligt, bezorgt het bedrijf twee of drie dagen in de week post. Maar daarvoor heeft het postbedrijf dus wel toestemming nodig van Den Haag.

Om de post- en bezorgdienst iets meer ruimte te geven, kwam minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) in oktober met het idee om de 24 uurs-regel te verruimen naar 48 uur. Maar dit plan liet Beljaarts varen, nadat een meerderheid van de Kamer tegen het idee stemde.

✉️ Concurrentie van DHL DHL gaat zich door een samenwerking met branchegenoot Intrapost nadrukkelijker mengen in de Nederlandse postbezorging. Het internationale bedrijf denkt PostNL te kunnen beconcurreren door een gegarandeerde bezorging binnen 24 uur en een vergelijkbaar tarief bij zwaardere pakketten. PostNL kan die snelle bezorging niet meer altijd bieden. Overigens zou DHL er niet op uit zijn om alle zakelijke en consumentenpost van PostNL over te nemen. Pas vanaf een gewicht van 50 gram, waar drie postzegels voor nodig zouden zijn, is DHL op dit moment voordeliger.

Pakketjes ophalen bij automaten en servicepunten

PostNL hoopt de komende tijd meer profijt te halen uit de pakketbezorging. De onderneming wil haar netwerk van pakketautomaten in Nederland sneller uitbreiden. Bij zo’n automaat kun je pakketjes ophalen en versturen. Daarvan wordt volgens het bedrijf veel gebruikgemaakt. Ook zijn er al talloze servicepunten met bemanning.

Albert Jan Swart, sectoreconoom bij ABN AMRO, denkt dat hier de toekomst ligt. „De Nederlandse consument is relatief verwend met bezorging aan de deur. We zullen vaker onze pakketten moeten ophalen bij automaten en servicepunten. Persoonlijk ga ik liever naar de winkel om mijn bestelling op te halen dan dat ik moet wachten tot de bezorger komt”, zegt hij tegen NU.nl.

Reacties