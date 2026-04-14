Jetten na lang diner met Trump: open, maar elkaar niet overtuigd

Het gesprek dat premier Rob Jetten met de Amerikaanse president Donald Trump heeft gehad was „te kort om elkaar te overtuigen, maar wel lang genoeg om wat beter begrip te krijgen van elkaars positie”, zei Jetten na afloop.

De ontmoeting duurde anderhalf uur langer dan gepland. Het was een „open en constructief” gesprek, aldus de minister-president. Alle gevoelige onderwerpen zijn besproken: de oorlog in het Midden-Oosten, de situatie in Oekraïne en de NAVO.

„Het was een nuttige avond”, vindt Jetten. „En ik begrijp heel goed het ongemak dat bij veel Nederlanders leeft over dit bezoek en alles wat er speelt. Maar als je wegblijft, dan kun je deze onderwerpen niet met elkaar wisselen. Dus in die zin hebben we denk ik gedaan waarvoor we hier zijn gekomen.”

Conflict met Iran

Hij schoof aan bij een diner waarvoor koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren uitgenodigd. Het koningspaar blijft ook in het Witte Huis slapen. Dat gebeurt zelden met gasten. Trump overnachtte vorig jaar bij de NAVO-top in paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Het bezoek komt op een moment dat de VS in conflict zijn met Iran. Europese landen steunen die strijd niet, zeer tot ongenoegen van Trump. Al langer laat de president zich minachtend uit over Europa en de NAVO-bondgenoten. Ook wilde hij eerder Groenland overnemen.

Blokkade

Trump heeft opnieuw zijn ongenoegen geuit over de geringe Europese investeringen in defensie de afgelopen decennia, zei Jetten. Hoewel Europese NAVO-lidstaten inmiddels veel meer uitgeven aan de strijdkrachten, is dat niet van vandaag op morgen geregeld. „Daar zit wel wat chagrijn onze kant op.”

De Amerikaanse marine blokkeert Iraanse havens. Trump heeft volgens de premier tijdens het diner geen concreet verzoek gedaan om daarbij mee te helpen. „Hij heeft duidelijk gemaakt waarom hij het belangrijk vindt om de druk (op Iran) op te voeren om weer tot onderhandelingen te komen.”

Gezamenlijke belangen

Jetten benadrukte de gezamenlijke belangen van de VS en Europa. Hij heeft erop gewezen dat beide blokken samen zo’n 45 procent van de wereldeconomie zijn. „Dus dat we onszelf ook in de voet schieten als we elkaar in de weg zitten met handelsbelemmeringen. Dat we veel beter kunnen kijken waar we de samenwerking kunnen versterken.”

Het was volgens Jetten geen hard gesprek. „Maar ik denk wel dat we het in elkaar kunnen waarderen dat we open en eerlijk zijn en dat we het uitspreken als we het niet eens zijn met elkaar. Als je dat juist doet in een sterke relatie zoals onze landen die al lang hebben, dan kun je ook weer de weg vooruit vinden met elkaar.”

ANP

