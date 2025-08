Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Brief naar Nederlands adres sturen is het goedkoopst vanuit… Duitsland

Een brief naar een Nederlands adres op de post doen? Dan kun je die het beste vanuit – jawel – Duitsland versturen. Dat is namelijk goedkoper dan vanuit Nederland.

Nederlanders zoeken vaker hun heil over de grens om geld te besparen. Tanken is vaak goedkoper, voor (sommige) boodschappen ben je bij onze oosterburen voordeliger uit en rokers wijken sinds de accijnsverhoging al helemaal graag uit naar Duitsland. Maar het versturen van een brief blijkt nu dus ook goedkoper, ontdekte RTL.

Prijzen PostNL hard gestegen

De Nederlandse postzegelprijs stijgt al jaren. Een zegel kost sinds 1 januari van dit jaar 1,31 euro. Tien jaar geleden betaalde je nog 69 cent. Ondanks de hoge prijzen, maakt PostNL nog steeds verliezen (zie kader).

✉️ Verliezen PostNL PostNL kampt met een verlieslatende postdivisie doordat steeds minder mensen post versturen. PostNL leed daardoor een nettoverlies van 41 miljoen euro over de eerste jaarhelft. Het bedrijf kondigde gisteren aan naar de rechter te stappen om een financiële bijdrage van de overheid af te dwingen, nadat het kabinet een eerder verzoek naast zich neerlegde. PostNL wil 30 miljoen euro subsidie van de staat. Het kabinet meldde eind juni dat het een extra dag wil invoeren voor de bezorging van een gewone brief of kaart. Vanaf medio volgend jaar zou PostNL dan 48 uur krijgen voor deze bezorging, maar dat vond het bedrijf onvoldoende.

De prijs voor een postzegel is dus nu zó hoog, dat goedkoper is om post te versturen vanuit Duitsland naar Nederland, dan binnen Nederland zelf.

Een een ansichtkaart of brief van minder dan 20 gram sturen van Duitsland van Nederland kost je 1,25 euro, terwijl een brief binnen Nederland verzenden je 6 cent meer kost. Overigens geldt ditzelfde trucje niet voor België. Post naar Nederland sturen vanuit onze zuiderburen, kost 2,90 euro.

Wie niet dichtbij de grens woont, zal niet naar Duitsland willen rijden voor die paar cent. Maar voor mensen in de grensstreek kan het mogelijk wél lonen, zeker als je er toch al bent voor boodschappen of benzine of meerdere brieven op de post wil doen.

