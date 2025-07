Deel dit artikel: Share App Mail Pin

PostNL wil miljoenen steun om post in onze bus te krijgen: ‘Postbode moet blijven bestaan’

PostNL wil van de overheid 30 miljoen steun, want anders zou de bekende brievenbus uit ons straatbeeld kunnen verdwijnen. Ook al posten we ons suf, er zal dan geen brief meer op de mat vallen. Verdwijnt het beroep van postbode?

Bovenop de 30 miljoen euro wil PostNL in 2026 36 miljoen en het jaar daarop is wederom financiële steun nodig. Gerard van Rijn (Bond van Post Personeel), zelf voormalig postbezorger, legt in Nieuws van de Dag uit hoe dat allemaal zit. Je ziet en hoort zijn verhaal in de video hierboven.

Eind vorig jaar meldde PostNL al dat postbezorging in de toekomst steeds duurder wordt. De overheid vindt dat het bedrijf langer over het bezorgen van de post mag doen, maar PostNL wil meer (lees: geld).

Tegen PostNL kun je niet zeggen: ‘Zoek het maar uit’

Van Rijn kan niet namens PostNL praten, maar zegt: „Ook wij hebben een brief gestuurd naar minister Karremans (Economische Zaken, red.). Wij vinden dat je als overheid een dienstverlening vraagt aan Post NL, dat verlieslatend is, je niet kunt zeggen van ‘zoek het maar uit’. In de brief aan Karremans hebben we aangegeven van ‘joh, je moet dan ook een vergoeding geven’. Moet dat 30 miljoen euro zijn? Dat weten we niet, dat moet uitgezocht worden.”

📮 Geen postbode meer in Denemarken De PostNL van Denemarken, PostNord, stopt volgend jaar met het bezorgen van brieven. Post rondbrengen is in het land dan na vierhonderd jaar verdwenen. Dat betekent niet dat Denen dan geen brief meer kunnen schrijven en versturen. Logistieke bedrijven zullen ervoor zorgen dat de envelop toch op het goede adres terechtkomt.

Postberg sterk afgenomen

In tien jaar tijd is de berg post in Nederland met zo’n 70 procent geslonken. PostNL heeft dus veel minder inkomsten. Gerard van Rijn vindt dat de overheid met zulke cijfers niet dezelfde dienstverlening als die van weleer kan verwachten.

De bondsman vindt dat bepaalde post best wat later bezorgd kan worden, maar is stellig dat de postbode moet blijven bestaan. Wat hem betreft is er nog altijd belangrijke post. „Als je kijkt naar het geboortekaartje, het verjaardagskaartje… Zometeen gaan er nieuwe verkiezingen komen en er is niet voor niets door de overheid besloten dat dat via de post gaat, bijvoorbeeld met de stempas. Post is eigenlijk een basisbehoefte, net als de treinen die gesubsidieerd worden.”

