Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo denken Nederlandse burgers over de gesneuvelde asielmaatregelen

Op de dag dat de omstreden asielmaatregelen van voormalig asielminister Marjolein Faber (PVV) sneuvelen in de Tweede Kamer, blijkt dat het maatschappelijk draagvlak voor deze plannen aanzienlijk is verschoven. Waar de aanpassingen aan de wetgeving juist bedoeld waren om twijfelende partijen over de streep te trekken, lijkt het tegenovergestelde effect te zijn opgetreden.

In plaats van bredere acceptatie is ook de steun onder de Nederlandse bevolking juist afgenomen als het gaat om deze asielwetten. Uit representatief onderzoek onder 2902 leden van het Hart van Nederland-panel blijkt dat nog maar 40 procent de asielwetten in hun huidige vorm steunt. Daarmee zijn de wetten van een meerderheid- naar een minderheidspositie gezakt.

Vandaag werd bekend dat de asielwetten in de Eerste Kamer zijn verworpen. Alleen het tweestatusstelsel heeft het gehaald.

Discussie over asielwetten

De twee asielwetten bevatten een reeks maatregelen die de instroom moeten beperken en de uitstroom bevorderen. Ze werden voorbereid door de toenmalige asielminister Faber. In de Tweede Kamer wist de PVV vervolgens een nipte meerderheid te krijgen om hier een extra onderdeel aan toe te voegen: de strafbaarstelling van illegaliteit.

Die toevoeging leidde tot veel discussie, omdat de formulering van de strafbaarstelling zo breed kon worden geïnterpreteerd dat ook het bieden van hulp aan mensen zonder papieren mogelijk strafbaar zou kunnen worden. Dat zorgde ervoor dat de steun voor de wetsvoorstellen opnieuw onder druk kwam te staan en zelfs dreigde weg te vallen.

Om die zorgen weg te nemen, werd later een zogeheten reparatiewet voorgesteld. Daarmee werd geprobeerd de meest omstreden onderdelen te versoepelen, zodat de wet juridisch helderder werd en de politieke steun behouden kon blijven. De aanpassing kreeg een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, ook met steun van de PVV, maar die partij heeft de steun toch teruggetrokken.

Nederlanders over asielwetten

Die politieke spanning zie je ook terug in de onderzoekscijfers. De meeste Nederlanders zijn namelijk niet blij met de latere aanpassing. Vóór de aanpassingen was 60 procent van de Nederlanders nog voor de asielwetten. Maar na de ‘reparatie’ is dat beeld gekanteld.

Een kleine groep (10 procent) is overtuigd geraakt en steunt de wetten nu wél, terwijl ze dat eerst niet deden. Maar een grotere groep (30 procent) haakt juist af en zegt de aanpassingen in de wetten niet meer te kunnen steunen. Het gevolg: per saldo blijft nog maar 40 procent van de Nederlanders over die de asielwetten steunt.

Mening veranderd

De verschuiving onder Nederlanders komt vooral doordat met name aanhangers van FVD, BBB, PVV en JA21 ontevreden zijn over de ‘reparatiewet’.

De nieuwe steun komt nu vaker van kiezers van partijen die eerder kritisch waren, zoals SP, GroenLinks-PvdA en Volt. Daarmee schuiven de wetten politiek gezien richting het midden, maar verliezen ze onder de streep steun bij het bredere publiek.

Reacties