Ook asielnoodmaatregelenwet verworpen na tegenstem CDA en SGP

De asielnoodmaatregelenwet is verworpen in de Eerste Kamer, nadat de aanpassing van de strafbaarstelling van illegaliteit daarvoor ook al was verworpen. CDA, SGP, de partijloze Robert van Gasteren en Bart Kroon van de BBB stemden tegen de wet, waardoor er geen meerderheid voor was.

De wet zou het onder meer moeilijker maken voor statushouders om familie over te laten komen. Ook zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geen dwangsommen meer hoeven te betalen bij het te laat beslissen over een asielaanvraag. Verder zou er een einde gemaakt worden aan permanente verblijfsvergunningen.

Een aanpassing van de PVV-fractie in de Tweede Kamer scherpte de wet van PVV-minister Marjolein Faber nog verder aan, met strafbaarstelling van illegaliteit. Ook mensen die illegalen zouden helpen, bijvoorbeeld door hen eten of onderdak te bieden, zouden dankzij dit amendement strafbaar zijn. Dit was voor verschillende partijen, zoals het CDA en de SGP, onaanvaardbaar.

Toenmalig asielminister David van Weel (VVD) wilde de aanscherping afzwakken: illegaliteit zou nog steeds strafbaar zijn, maar hulp aan illegalen niet. De PVV stemde in de Tweede Kamer voor deze afzwakking, zodat de asielwetten van Faber het zouden halen. In de Eerste Kamer draaide de partij van Geert Wilders en keerde zich tegen de zogenoemde ‘novelle’.

ANP

