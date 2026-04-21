Van den Brink: wegstemmen asielwetten ‘gemiste kans’

Asielminister Bart van den Brink (CDA) vindt het „een gemiste kans” dat de Eerste Kamer de asielnoodmaatregelenwet van zijn voorganger Marjolein Faber (PVV) heeft weggestemd. Hij wil zo snel mogelijk met alternatieve routes komen om een aantal maatregelen die daardoor niet doorgaan, alsnog bij wet te regelen.

De bewindsman beticht de PVV van „politieke sabotage”. De partij keerde zich tegen een reparatiewet die cruciaal was voor steun van het CDA en ook de SGP. Dat coalitiepartner D66 ook tegen deze zogenoemde novelle stemde, en ook tegen de asielwetsvoorstellen, liet hij onbesproken.

Wel zei Van den Brink dat hij ook rekent op D66 als hij met nieuwe voorstellen komt om maatregelen uit het gestrande wetsvoorstel alsnog in te voeren. Hij noemde de afschaffing van dwangsommen en de uitbreiding van de mogelijkheden om vreemdelingen ongewenst te verklaren als zaken „die heel snel weer in de Tweede Kamer gebracht kunnen worden”.

‘Rommelig politiek proces’

De behandeling van de asielwetten in het parlement is een „rommelig politiek proces” geweest, erkent Van den Brink. Hij hoopt de schade te kunnen herstellen door meer zorgvuldigheid te betrachten. „En dat zal iets meer tijd vergen.”

De PVV stemde in de Tweede Kamer wel voor de aanpassing van de asielnoodmaatregelenwet. Senator Alexander van Hattem zei dat Van den Brink de novelle had aangepast, maar dat was niet zo. Uiteindelijk heeft de wet om een tweestatusstelsel in te voeren het wel gehaald. Maar die wordt op 12 juni weer overschreven door het migratiepact van de Europese Unie.

De fractie van D66 had met 7 zetels de novelle aan een meerderheid kunnen helpen. Senatoren Boris Dittrich en Paul van Meenen hadden al laten weten tegen alle drie de voorstellen te stemmen. Van den Brink nam het D66 niet kwalijk, omdat ze consistent hebben gestemd.

ANP

