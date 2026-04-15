Onzekerheid over asielwetten groeit door onverwachts PVV-verzet

De asielwetten van voormalig asielminister Marjolein Faber (PVV), bedoeld als ‘het strengste asielbeleid ooit’, leken lange tijd op voldoende steun te kunnen rekenen. Eerst lag de twijfel bij partijen als D66 en het CDA, maar die onzekerheid is inmiddels verschoven naar de partij die zelf aan de basis stond van de plannen: de PVV.

De Eerste Kamer moet zich op korte termijn over de wetten uitspreken, maar juist daar ontstaat nu spanning. De PVV-fractie heeft aangekondigd tegen een onderdeel van de wet te stemmen, namelijk het deel waarin staat dat hulp aan mensen zonder verblijfsstatus niet strafbaar wordt. Fractievoorzitter Alexander van Hattem maakte dit bekend via X, waardoor de uitkomst van de stemming opnieuw onzeker is geworden, meldt de NOS.

Wet niet meer ‘acceptabel’

Van Hattem spreekt van een ‘verzwakking’ die onacceptabel is. Maar daarmee staat de invoering van de hele wetgeving op losse schroeven. Van Hattem zegt wel te zullen stemmen voor de asielnoodmaatregelenwet en de Wet tweestatusstelsel. Maar daarmee is voldoende steun helemaal niet zeker meer.

Het stuk over illegaliteit staat in een zogenoemde novelle van de asielnoodmaatregelenwet. Het is een ‘verzachtende’ toevoeging aan de wet omdat verschillende partijen vinden dat het geven van humanitaire hulp aan mensen die illegaal in Nederland verblijven niet strafbaar moet zijn, hoewel ze wel instemmen met het strafbaar stellen van illegaliteit.

Discussie over illegaliteit

Zonder steun van de PVV is er voor de afzwakking van de strafbaarstelling van illegaliteit waarschijnlijk geen meerderheid. PVV-leider Geert Wilders kreeg meteen veel vragen van journalisten in de Tweede Kamer, maar hij lijkt het eens te zijn met de Eerste Kamerfractie, ook al is er nu veel onzekerheid: „Ik snap heel goed dat onze vrienden in de Eerste Kamer geen vertrouwen hebben in die novelle en wel in de wetten van mevrouw Faber.”

Als de novelle het niet haalt, kunnen andere partijen hun steun voor de asielwet intrekken. Voor het CDA was de verzachting juist een voorwaarde om voor te stemmen. Minister Bart van den Brink beloofde dat alleen ‘hardnekkige terugkeerfrustreerders’ worden vervolgd, maar de PVV wil dat álle illegalen vervolgd kunnen worden.

Spelletjes van de PVV

De onzekere situatie zorgt voor hectiek in de de Tweede Kamer. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte spreekt van ’tactische manoeuvres’ en zegt dat de PVV er ‘een bende’ van maakt.

Voormalig PVV-Kamerlid Gidi Markuszower, die na de afsplitsing een eigen Tweede Kamerfractie heeft, noemt het zelfs een ‘sabotagetruc’. „Ik kan dit niet uitleggen. Daarom ben ik ook weg bij de PVV. Dit is geen problemen oplossen, maar problemen creëren.”

VVD ook boos

Ook VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans kan weinig begrip opbrengen voor de „politieke spelletjes” van de PVV. „Nederland snakt naar strenger asielbeleid. Als je echt iets wil betekenen voor mensen in Nederland, zorg dan dat die wetten het halen.”

Wilders vindt het verwijt dat de PVV nu zelf strengere asielwetgeving tegenhoudt, onterecht. „D66, de grootste partij, de partij van de premier, heeft zelf het gore lef om tegen deze asielwetten te stemmen.”

Dinsdag wordt er in de Eerste Kamer hoofdelijk gestemd over de novelle en de asielwetten.

