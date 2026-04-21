Aanpassing asielnoodmaatregelenwet verworpen na tegenstem OPNL

De aanpassing van de asielnoodmaatregelenwet is verworpen in de Eerste Kamer. Alleen de stem van Auke van der Goot van OPNL was nog niet bekend en hij stemde tegen. De aanpassing kreeg 37 stemmen voor en 38 tegen. De aanpassing was nodig voor het CDA en de SGP om de asielnoodmaatregelenwet te steunen.

ANP

