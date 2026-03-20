Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voortvluchtige man in Utrecht heeft een vuurwapen

De man die vrijdag aan zijn begeleiders is ontsnapt in het Diakonessenhuis in Utrecht heeft een vuurwapen. De politie heeft dat bevestigd. Ze herhaalt de oproep om de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.

Volgens een woordvoerster van het Diakonessenhuis gaat het om een man uit het „justitiële circuit” die een afspraak had in het ziekenhuis. Hij viel zijn begeleiders aan en probeerde bij een van hen het vuurwapen af te pakken. Dat is vermoedelijk gelukt.

De politie zet volgens een woordvoerster „alles op alles” om de man te vinden. Zo wordt er onder andere met een helikopter naar de man gezocht. Op Burgernet heeft de politie een signalement van de man verspreid.

De ontsnapping bij het Diakonessenhuis was rond 11.30 uur. De man zou richting stadion Galgenwaard zijn gelopen. De politie was volgens RTV Utrecht in het nabijgelegen St. Bonifatiuscollege aanwezig om naar de man te zoeken.

ANP

Reacties